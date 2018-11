Il futuro del congresso Pd è ancora legato al vecchio patto di sindacato

Le notizie del giorno – La bomba sul futuro di Gonzalo Higuain : Le notizie del giorno – Nell’ultima giornata del campionato di Serie A si sono affrontate Milan e Juventus, due squadre che hanno dato vita ad una prestazione scoppiettante, 0-2 il risultato finale grazie alle reti siglate da Mandzukic e Cristiano Ronaldo, decisivo l’errore dal dischetto di Gonzalo Higuain. Nelle ultime ore indiscrezione clamorosa che rischia di sconvolgere il mercato estivo e che riguarda proprio il ...

L'Italia progetta i robot del futuro - gara dell'Ue da un miliardo di euro : Hi-tech e biocompatibili per aiutare l'uomo. La selezione di sei finalisti è prevista per il 4 dicembre a Vienna e, tra questi, nel 2020 sarà individuato il vincitore

Una startup produce l'alga del futuro recuperando il calore dell'impianto di biogas : 'L'Economia Circolare - ha detto è l'unico modo per poter garantire un futuro alle nuove generazioni'. Il riuso del calore 'Spireat è una società che produce spirulina - ha spiegato proprio Idà - in ...

F1 - definito il futuro di Robert Kubica : Ferrari spiazzata dalla scelta del pilota polacco : Secondo alcune indiscrezioni della stampa tedesca, Kubica avrebbe firmato il contratto con la Williams, obbligando la Ferrari a virare su Wehrlein per il ruolo di driver development Tra Ferrari e Williams, Robert Kubica pare abbia scelto la seconda. Il pilota polacco ha deciso di vivere l’esperienza di pilota titolare, declinando l’offerta della scuderia di Maranello che gli avrebbe affidato lo sviluppo del ...

Università Cattolica - con il Cereer Day uno sguardo sul futuro del lavoro : Reddito di cittadinanza, Piacenza 92esima provincia italiana a beneficiarne 3 lavoro, pronti 260 milioni per l'occupazione giovanile 4 'La qualità dell'acqua migliora ma resta ancora molto da fare' Un ...

Sant'Anna Pisa-IIT presentano progetto per lo sviluppo sostenibile delle tecnologie robotiche del futuro : Scienza, tecnologia e societa' dovranno co-evolvere in modo nuovo, continua la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Gli obiettivi del progetto ruotano attorno a 3 pilastri principali: 1, l'...

L'Italia progetta i robot del futuro - gara dell'Ue da un miliardo di euro : Hi-tech e biocompatibili per aiutare l'uomo. La selezione di sei finalisti è prevista per il 4 dicembre a Vienna e, tra questi, nel 2020 sarà individuato il vincitore

Connessa - predittiva - digitale e necessariamente empatica : la salute del futuro abita già nel presente - : Nella scienza medica la tecnica predittiva è resa possibile grazie ai progressi tecnologici e in ambito biomedico e alla disponibilità a un'enorme mole di dati. Alfabetizzazione significa imparare ad ...

presidente marini a congresso cgil "tenere insieme sviluppo economico e solidarietà per il futuro dell'umbria" : ...industriale e dello sviluppo e per questo dobbiamo dedicarci alle possibilità di crescita e di espansione delle piccole e medie imprese che costituiscono la spina dorsale della nostra economia. Nei ...

Il futuro - e il presente - dell'auto? Tesla Model 3! : Ulteriori informazioni sullo stesso argomento Autore Gruppo di Acquisto Auto elettriche Categoria Scienza e Tecnologia

Finlandia - viaggio nella scuola del futuro per i ragazzi del liceo Ancina di Fossano : "Per i corridoi del liceo Ancina a Fossano, in provincia di Cuneo, si mormora che qualcuno sia andato in Finlandia, ma cosa è successo davvero? I ragazzi della 4°A del liceo scientifico, accompagnati ...

Almost Nothing Cern La scoperta del futuro - film al cinema : recensione curiosità : Almost Nothing Cern La scoperta del futuro è uno dei film al cinema in programmazione solo dal 18 novembre fino al 21 novembre 2018. La pellicola diretta da Anna De Manincor è il secondo appuntamento con la stagione 2018/2019 delle I Wonder Stories. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Almost Nothing Cern La scoperta del futuro film al cinema: ...

Secondo il GIOIN il futuro dell'economia è circolare : L'impegno di Intesa Sanpaolo nell'Economia circolare Massimiano Tellini, Global Head - Circular Economy di Intesa Sanpaolo, ha raccontato la visione dell'Innovation Center del gruppo, situato al ...

Il futuro dell'umanità è a rischio - fertilità nel mondo si è dimezzata : Dal 1950 ad oggi, appena 70 anni, il tasso di fertilità medio in tutto il mondo è progressivamente calato fino quasi a dimezzarsi. Stando ai dati emersi dal rapporto Global Burden of Disease , GBD,, ...