I treni non vanno o sono in ritardo «Sulla tratta meglio i bus elettrici»

Conte : 'Il no al Real? Non salgo sui treni in corsa - aspetto giugno. Juve dominante - Italia in risalita' : La conferma arriva dal diretto interessato, che ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della cerimonia di consegna della Panchina d'Oro, il premio per il miglior allenatore della passata ...

Conte : 'Il no al Real? Non salgo su treni in corsa - aspetto giugno. Juve dominante - Italia in risalita' : La conferma arriva dal diretto interessato, che ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della cerimonia di consegna della Panchina d'Oro, il premio per il miglior allenatore della passata ...

Antonio Conte rifiuta i ruoli da subentrante : “Non salgo sui treni in corsa” : Antonio Conte ha parlato del proprio futuro, per il momento non sembra esserci alcun progetto intrigante per il tecnico “Non salgo sui treni in corsa. Preferisco aspettare giugno per poi valutare un nuovo progetto. Ma in questo momento non ho questa necessità di tornare ad allenare”. Lo ha detto, a margine della premiazione della Panchina d’oro, oggi a Firenze, l’ex tecnico di Juventus, Chelsea e Nazionale, Antonio ...

Dritti come treni. L'Ue boccia la manovra - ma per Di Maio e Salvini non cambia nulla : Non c'è migliore immagine della giornata di quella che regala l'aula di Montecitorio intorno alle 16. Si discute di videosorveglianza negli asili, ma tutti i gruppi di opposizione chiedono di intervenire sull'ordine dei lavori. La presidenza lo concede. E tutti chiedono a gran voce che il governo venga in aula a riferire sulla bocciatura della legge di bilancio arrivata appena un'ora prima da Bruxelles. Sono soprattutto Pier Carlo Padoan ...

Trenord : Balotta (Onlit) - tagliare treni non è soluzione : Milano, 23 ott. AdnKronos) - tagliare il numero dei treni non è una soluzione, piuttosto "la domanda di trasporto andrebbe intercettata con mezzi più flessibili e meno costosi". Così Dario Balotta, presidente Osservatorio Nazionale Liberalizzazioni Infrastrutture e Trasporti, che fa presente come "l

Salvini : «Polizia sui treni per cacciare chi non paga. Negozietti etnici chiusi entro le 21» : «Ho in programma di fare dei pattuglioni della polizia a bordo dei treni per cacciare a calci in culo chi non paga o delinque». Queste le parole del vice premier e ministro degli Interni...

"Pattuglioni sui treni per cacciare a calci in culo chi non paga" : Salvini: 'Ho in programma di fare dei pattuglioni della polizia a bordo dei treni per cacciare a calci in culo chi non paga o delinque'

I treni per Lourdes ai pendolari lombardi? Pellegrini in allarme : "Non sopprimete quel servizio" : L'appello del Cnpi, il coordinamento nazionale: "Chiediamo con il cuore alle autorità politiche e istituzionali di questo Paese di intervenire"

Biglietteria di Fiorenzuola - segnale dall'Assemblea a trenitalia : 'Non si deve chiudere' : La politica ieri si è fatta sentire, in modalità bipartisan abbiamo votato all'unanimità la risoluzione del centrodestra perché i problemi che riteniamo importanti sul territorio non hanno colore ...

'Non faccio il biglietto sui treni da sei anni' - e De Gregorio lo denuncia in Procura : 'Marco non fa il biglietto sui treni da sei anni. Lo dice e se ne vanta! - commentò sul suo profilo social Umberto De Gregorio, presidente dell'holding regionale dei trasporti EAV - lo denuncio e lo ...