I primi migranti della carovana sono arrivati al confine con gli Stati Uniti

Migranti - abusi e sessualità i temi dei primi interventi al Sinodo sui giovani : Per Ruffini, 'non c'è niente che mi abbia sorpreso al punto da sobbalzare sulla sedia, quel che invece ho percepito è il costante desiderio di sognare con i giovani , provare a guardare il mondo con ...

Migranti : Tunisi frena su rimpatri in blocco. Domani via i primi 40 : L'italia potrà rimandare nel loro paese i 184 Tunisini sbarcati recentemenete a Lampedusa, ma solo nel quadro dell'accordo in vigore con la Tunisia, che prevede non più di 80 rimpatri a settimana. ...