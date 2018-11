I nuovi progetti dopo Temptation di Francesca Baroni | studi e giornalismo

Droni sul mare : in missione per la sicurezza del Mediterraneo - nuovi progetti e tecnologie al “Sea Drone Tech Summit 2018” : La sicurezza del Mediterraneo sarà sempre più affidata a Droni super–tecnologici. Sofisticati robot volanti e imbarcazioni senza equipaggio saranno infatti utilizzati per monitorare le principali rotte marittime, fornire dati sull’inquinamento delle acque e contribuire a fronteggiare i traffici illeciti e l’immigrazione clandestina. In un prossimo futuro, potranno anche intervenire per missioni di soccorso in caso di incidenti e naufragi. ...

Droni sul mare : in missione per la sicurezza del mediterraneo - nuovi progetti e tecnologie al “Sea Drone Tech Summit 2018” : La sicurezza del mediterraneo sarà sempre più affidata a Droni super–tecnologici. Sofisticati robot volanti e imbarcazioni senza equipaggio saranno infatti utilizzati per monitorare le principali rotte marittime, fornire dati sull’inquinamento delle acque e contribuire a fronteggiare i traffici illeciti e l’immigrazione clandestina. In un prossimo futuro, potranno anche intervenire per missioni di soccorso in caso di incidenti e naufragi. ...

Sondrio - nuova sala e nuovi progetti «Il biliardo entrerà a scuola» : Il progetto biliardo pensiamo di introdurlo anche nelle scuole, veicolato dalla Fibis scuola, per creare delle new-entries per questo sport e fornirgli un ricambio. La Fibis manderebbe un docente ...

PostepayCrowd 2.0 - Poste Italiane supporta nuovi progetti in ambito Fintech e Pagamenti : Si chiama PostepayCrowd 2.0 il progetto a cura di Poste Italiane e Mastercard, sviluppato attraverso la piattaforma Eppela. L'idea è nata con l’intenzione di dare attivo supporto alle start up in ambito Fintech e Pagamenti, allo scopo di sviluppare progetti di innovazione e trasformazione digitale. Sono trascorsi quattro anni dall'avvio della prima fase di PostepayCrowd e a oggi sono oltre 190 progetti cofinanziati che hanno beneficiato di oltre ...

Bucci : «Arrivati molti progetti». E agli sfollati : «Possibili altri rientri». Oggi i nuovi interrogatori in tribunale : Genova, il sindaco (e commissario): «Non ho ancora visto quello di Autostrade», ma «c’è una commissione tecnica che mi aiuterà a decidere».

nuovi progetti per Laura Pausini dopo Fatti sentire? Spuntano i primi indizi durante il tour : Sono in arrivo Nuovi progetti per Laura Pausini dopo Fatti sentire? Questo è quanto sembrano suggerire le immagini che l'artista ha rilasciato su Instagram, nel quale compare un microfono in una camera d'albergo che potrebbe significare qualcosa di molto importante. Come annunciato al momento del rilascio, Fatti sentire avrebbe dovuto essere un progetto sviluppato in due volumi ma, dal momento che ancora la prima parte ha ancora molto da ...

Emigratis - la quarta stagione non si farà : Pio e Amedeo pronti per nuovi progetti : Emigratis 4 non si farà: Pio e Amedeo dicono addio al programma che li ha portati al successo Quelli che speravano di veder tornare Pio e Amedeo alla ribalta con una quarta edizione di Emigratis oggi, purtroppo, rimarranno delusi. Il programma, infatti, non è stato confermato per la prossima stagione televisiva di Mediaset. Il celebre […] L'articolo Emigratis, la quarta stagione non si farà: Pio e Amedeo pronti per nuovi progetti proviene ...

Barbara Berlusconi - addio a Fondazione Milan : “nuovi progetti per il 2019” : Barbara Berlusconi annuncia l'addio alla presidenza di Fondazione Milan per dedicarsi a nuovi progetti L'articolo Barbara Berlusconi, addio a Fondazione Milan: “Nuovi progetti per il 2019” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

OROSCOPO DI PAOLO FOX/ Previsioni di oggi 1 ottobre 2018 : Ariete alcuni ritardi - Toro nuovi progetti : PAOLO Fox, OROSCOPO di oggi lunedì 1 ottobre 2018: Previsioni della giornata segno per segno. Leone, Toro e Gemelli al top, Acquario e Vergine flop, gli altri segni?.(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 09:31:00 GMT)

Netflix punta sul romanticismo e continua nell'espansione europea con nuovi progetti francesi : Netflix prepara l'assalto ai romantici di tutto il mondo.Dopo essere partiti da un thriller politico (House of Cards), aver conquistato spazi nel mondo delle serie animate (BoJack Horseman), sedotto i più giovani (Tredici, Elite) e strappato il cuore dei nostalgici (Stranger Things), Netflix si prepara a conquistare anche l'animo dei più romantici. L'obiettivo è sempre più evidente: "Basta Netflix" come ha recitato una recente campagna ...

Baglietto presenta due nuovi progetti al MYS [GALLERY] : Baglietto al MYS con il nuovo 48m T-LINE “SILVER FOX” presenta in conferenza stampa 2 nuovi progetti firmati Francesco Paszkowski Design e Santa Maria Magnolfi Baglietto, storico cantiere con sede a La Spezia, ha presentato, durante la conferenza stampa che si è svolta oggi presso l’Hotel Hermitage a Monaco, due nuovi progetti che vanno ad arricchire la gamma del cantiere: un nuovo 65m firmato Francesco Paszkowski Design ed un ...

Aurora Ramazzotti in TV ma senza Michelle Hunziker : nuovi progetti in arrivo : Aurora Ramazzoti torna a Mediset? La figlia di Michelle Hunziker lavorerà ancora in televisione ma senza la mamma Le intenzioni di Aurora Ramazzotti pare siano quelle di continuare a lavorare in TV anche il prossimo anno. Dopo il debutto in prima serata con la madre a Vuoi scommettere, però, la figlia di Michelle Hunkizer adesso […] L'articolo Aurora Ramazzotti in TV ma senza Michelle Hunziker: nuovi progetti in arrivo proviene da Gossip e ...

Ricerca : medicina personalizzata - al Gemelli 290 nuovi progetti ogni anno : Oltre 1.150 Ricercatori, impegnati sia sul fronte della Ricerca di base sia su quello della Ricerca traslazionale; 290 nuovi progetti no profit ogni anno che portano a oltre 1.500 pubblicazioni scientifiche; più di 15,5 milioni di euro finanziati annualmente; 28 brevetti attivi e depositati; 84 progetti finanziati a livello europeo e internazionale avviati negli ultimi 7 anni. Sono i numeri che danno la cifra dell’impegno della Facoltà di ...

Gaina : quattro nuovi progetti dallo studio d'animazione giapponese - : L'anime sarà ambientato nella prefettura di Fukushima, così da promuovere il turismo nella regione per tentare di risollevarne l'economia, dopo l'incidente alla centrale nucleare del 2011. Fonte: ...