I film prima al cinema poi in streaming

Stop ai film su Netflix e in sala in contemporanea - ill ministro Bonisoli 'Prima il cinema - poi lo streaming' : Il ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli , interviene sulla polemica che divide esercenti e giganti dello streaming sulla distribuzione dei flim. 'Mi accingo oggi a firmare il decreto che ...

Tutelare il cinema da Netflix. Per decreto i film andranno "prima in sala" : Un decreto per Tutelare il cinema da Netflix e dalle altre piattaforme analoghe. Ad annunciarlo è il ministro dei Beni Culturali, Alberto Bonisoli."Mi accingo oggi a firmare il decreto che regola le finestre in base a cui i film dovranno essere prima distribuiti nelle sale e dopo di questo su tutte le piattaforme che si vuole. Penso - ha detto il ministro - sia importante assicurare che chi gestisce una sala sia tranquillo nel poter ...

Prima gli spari - poi le urla e la fuga. Era nel locale durante l’attacco armato e ha filmato tutto : L’allarme era scattato alle 23.20 ora locale all’interno del Borderline Bar, a Thousand Oak nella contea di Ventura. I clienti riusciti a fuggire hanno raccontato che il killer ha usato dei lacrimogeni per entrare, poi ha esploso almeno 30 colpi. Il video è stato registrato da una delle persone scampate all’attacco L'articolo Prima gli spari, poi le urla e la fuga. Era nel locale durante l’attacco armato e ha ...

Quali film andrete a vedere in futuro? L’intelligenza artificiale lo saprà prima di voi : La casa di produzione 20th Century Fox intende usare l’intelligenza artificiale per prevedere Quali film vorremo vedere. L’idea di partenza è semplice: molti film sono una scommessa, qualche volta si vince, altre si perde. Peccato che produrre film costi tantissimo, e che se si potesse prevedere il futuro si farebbero solo scommesse vincenti. Grazie all’intelligenza artificiale il futuro a quanto pare si può predire: basta ...

«Se son rose» : il nuovo film di Leonardo Pieraccioni in anteprima : Il teaser più appassionante ed efficace, come da copione, lo ha fatto lui stesso dal set, documentando ciak dopo ciak le riprese del suo nuovo, ultimo film, sul suo esilarante profilo Instagram Leonardo_Pieraccioni. https://www.instagram.com/p/Bnbi_pnn81d/?hl=it&taken-by=Leonardo_Pieraccioni «Ragazzi ci ho alcuni degli attori più belli e più bravi del globo, e anche una bellissima sorpresa che scoprirete solo in sala! Lunedì si attacca», ...