I cieli della Terra sono viola | siamo noi a vederli blu | ecco perché

(Di mercoledì 14 novembre 2018)il cielo è blu? È una domanda comune da parte dei bambini. La risposta più semplice dal punto di vista scientifico è che la luce blu è dispersa dalla nostra atmosfera meglioluce rossa, quindi il cielo assume la sua tipica colorazione. Ma alloranon vediamo un cielo? Il colore blu del cielo dipende da due fattori: il modo in cui la luce solare interagisce con l’atmosfera terrestre e il modo in cui i nostri occhi percepiscono la luce. Quando la luce interagisce con la nostra atmosfera può disperdersi, in maniera simile ad una palla da biliardo che si scontra con altre facendole andare in direzioni differenti. Questo processo nell’atmosfera è noto come scattering di Rayleigh. Uno dei fattori che influisce sul processo è la lunghezza d’onda (o colore)luce: più la lunghezza d’onda è breve, più luce si disperde. Dal momento che l’arcobaleno di colori che va ...