I Bastardi di Pizzofalcone torneranno con la terza serie

'I Bastardi di Pizzofalcone' - si lavora alla terza serie : Finale con il botto, non solo di ascolti, ma con un attentato, o almeno è quello che appare, per ' I Bastardi di Pizzofalcone 2 ' . L'ultima puntata della serie tratta dai libri di Maurizio De ...

Ufficiale I Bastardi di Pizzofalcone 3 - Rai conferma la produzione di nuovi episodi : I Bastardi di Pizzofalcone 3 è Ufficiale. Il finale della seconda stagione, andato in onda lunedì, ha registrato un record di ascolti: ben 5.507.000 spettatori pari al 23.4% di share. Per tutti questi motivi, la Rai ha confermato la produzione di un terzo ciclo di episodi. Eleonora Andreatta, presidente di Rai Fiction, ha commentato la sesta e ultima puntata, dicendo: “La seconda stagione de I Bastardi di Pizzofalcone si è conclusa ieri: è ...

Claudio Amendola in Nero a metà prende il posto de I Bastardi di Pizzofalcone 2 : i dettagli sul suo personaggio : Claudio Amendola è pronto a prendere il posto di Lojacono e i suoi Bastardi proprio da lunedì 19 novembre. Dopo il finale de I Bastardi di Pizzofalcone 2 andato in onda ieri sera, dalla prossima settimana il prime time di Rai1 lancerà Nero a metà la nuova fiction di Claudio Amendola che torna in tv dopo I Cesaroni. Per l'attore sarà una vera e propria del nove e non solo per gli ottimi ascolti registrati da Alessandro Gassman e il cast della ...

Ascolti tv - I Bastardi di Pizzofalcone 2 chiudono alla grande e battono il Grande Fratello Vip 2018 : Ascolti tv, Prime time Chiude in bellezza la seconda stagione de I Bastardi di Pizzofalcone 2, trasmessa da Rai1, la fiction con Alessandro Gassmann ha ottenuto 5.507.000 spettatori e il 23.4% di share, risultando il programma più visto della prima serata e restando per tutti e sei gli appuntamenti sempre sopra i 5 milioni di telespettatori (tanto che si è guadagnata la realizzazione della terza stagione). Al secondo posto, su Canale 5, Grande ...

Gli ascolti de I Bastardi di Pizzofalcone 2 stravincono sul GF Vip - Maurizio De Giovanni parla della terza stagione : Gli ottimi ascolti de I Bastardi di Pizzofalcone 2 chiudono in bellezza il secondo capitolo della serie di Rai1. Nella serata di lunedì 12 novembre, la sesta e ultima puntata ha conquistato 5.507.000 spettatori pari al 23.4% di share. Numeri record che stravincono nuovamente sulla concorrenza di Canale5 col Grande Fratello Vip (che ha registrato 3.769.000 spettatori pari al 20.9% di share). Al termine della seconda stagione, che si è conclusa ...

I Bastardi di Pizzofalcone : la terza stagione si farà : Si è appena conclusa la seguitissima seconda stagione della fiction I Bastardi di Pizzofalcone (la sesta e ultima puntata è andata in onda lunedì 12 novembre) che ha totalizzato una media di ascolto di 5 milioni e mezzo di telespettatori, e già i fan della trasmissione possono tornare a gioire: la terza stagione potrebbe diventare presto realtà. A gettare una luce di speranza per chi è rimasto orfano delle avventure dell’ispettore Lojacono ...

Ascolti TV | Lunedì 12 novembre 2018. I Bastardi di Pizzofalcone chiude con il 23.4%. Il GF Vip al 20.9% : I Bastardi di Pizzofalcone 2 - Alessandro Gassmann Su Rai1 I Bastardi di Pizzofalcone 2 ha conquistato 5.507.000 spettatori pari al 23.4% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 3.769.000 spettatori pari al 20.9% di share. Su Rai2 Criminal Minds ha interessato 1.003.000 spettatori pari al 4.3% di share. Su Italia 1 The Transporter Legacy ha catturato l’attenzione di 1.245.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Report ...

Anticipazioni I Bastardi di Pizzofalcone 3 : nessuna certezza dalla Rai sulla terza serie : Giunge al termine la seconda stagione della fiction I bastardi di Pizzofalcone 2: stasera su Raiuno andra' in onda l'ultima puntata di questa serie e nel frattempo i tantissimi fan si chiedono gia' se ci sara' la terza stagione e quando avremo modo di vederla in onda in prima serata sulla rete ammiraglia. Al momento, però, possiamo dirvi che da parte della Rai non ci sono ancora conferme ufficiali su quello che sara' il futuro di questa fiction ...

I Bastardi di Pizzofalcone 3 ci sarà? Il finale esplosivo della seconda stagione fa tremare i fan : I Bastardi di Pizzofalcone 3 ci sarà oppure no? Sembra che non ci siano dubbi sul ritorno della fiction Rai per una terza stagione e gli indizi sono davvero tanti a riguardo. Secondo quanto ha rivelato proprio Tosca d’Aquino sembra che in Rai si stia già parlando del rinnovo della serie e del ritorno per una terza stagione e gli stessi ascolti lasciano pensare che la rete ammiraglia della tv pubblica non si lascerà sfuggire questa ...