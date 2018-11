I bar di design più belli del mondo

Abarth Tipo R5 : LP Design ipotizza una nuova vettura da rally dello Scorpione : Negli ultimi anni, Abarth si è fatto conoscere sul mercato anche per la sua grande partecipazione nel mondo del rally con la sua 124 rally RG-T . Molti, però, sperano che lo Scorpione faccia un ulteriore passo in avanti sia nel settore del Motorsport che in quello delle auto di serie visto che in ...

Abarth Tipo Rally - evoluzione da competizione firmata LP Design [FOTO] : La Tipo Rally R5 allestita dal noto Designer sfoggia un completo kit estetico-aerodinamico decisamente elettrizzante Negli ultimi anni, il marchio Abarth è salito alla ribalta delle cronache sportive grazie alla sua partecipazione nel mondo dei Rally con la portentosa 124 Rally RG-T. In molti però sognano un ulteriore passo in avanti della Casa dello scorpione, sia nel settore del motorsport che in quello delle auto di serie, considerando ...

Lombardia : F.Sala - 'Graziella' icona boom economico e del nostro design (2) : (AdnKronos) - "Abbiamo bisogno di aprirci al mondo -continua Sala- e per questo abbiamo investito sulla internazionalizzazione oltre 40 milioni di euro e nel prossimo anno e mezzo accompagneremo le imprese in giro per il mondo". Tra gli eventi che caratterizzano il progetto anche una mostra retrospe

Lombardia : F.Sala - 'Graziella' icona boom economico e del nostro design : Milano, 2 ott. (AdnKronos) - Presentato a Palazzo Pirelli il progetto 'Rinaldo Donzelli: il design Made in Italy' che propone una serie di iniziative finalizzate a far conoscere e valorizzare le opere dell'artista che inventò nel 1964 la bicicletta 'Graziella'. Progettata da Donzelli nella 'sua' Mar

Angori : 'Pininfarina - dal baratro alla rinascita puntando sul design' : In Cina, primo mercato per l'elettrico al mondo, sviluppiamo auto dal 1997 e abbiamo recentemente ricevuto la visita del vicepremier cinese Ma Kai, interessato al nostro business green. Non potevamo ...