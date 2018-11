«I 5 stelle dissidenti? Siano espulsi Ora metteremo nella Carta il vincolo di mandato»

Dl sicurezza - governo mette la fiduciaStroncati i dissidenti Cinque stelle : Il governo porrà la questione di fiducia al dl sicurezza e immigrazione, che è all'esame dell'aula del Senato a partire da oggi. E' quanto riferiscono fonti governative leghiste. Una mossa per stroncare i dissidenti del Movimento 5 Stelle , tra cui la senatrice Paola Nugnes, che proprio ieri aveva avuto un botta e risposta con Luigi Di Maio su questo tema. Segui su affaritaliani.it

Dissidenti e espulsioni : il ritorno al futuro dei 5 stelle : Quanta fibrillazione ci sia sul decreto sicurezza lo testimonia una presenza. È quella di Riccardo Fraccaro, ministro dei Rapporti con il Parlamento e uno degli uomini di cui più si fida Luigi Di Maio nei corridoi del Senato di buon mattino. È venuto a fiutare l'aria, a vedere se una mediazione con i Dissidenti sia possibile. È il primo giorno di freddo a Roma, e l'aria gelida si insinua su per le scale e raggiunge i ...

Decreto Sicurezza - dissidenti 5 stelle vogliono votare contro - : Non si placa la pressione dei "dissidenti" del M5s, che se non partecipassero al voto al Senato farebbero mancare i voti alla maggioranza. In serata assemblea congiunta del Movimento con Di Maio. ...