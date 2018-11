Humble Store lancia il suo nuovo Dystopian Bundle

eurogamer

(Di mercoledì 14 novembre 2018)il suoa tema distopico, con un prezzo davvero ridotto potrete infatti portarvi a casa titoli di tutto rispetto come Observer e Rain World.Come riportato sulla pagina di Hunble, pagando qualsiasi cifra vi porterete a casa Tokyo 42, Distrust, Beholder ed Orwell: Keeping an Eye On You. Se invece deciderete di pagare la cifra media (che al momento è 4.17 euro circa) otterrete Orwell: Ignorance is Strength, Rain World e 60 Seconds!. Infine, pagando la quota completa di 13.32 euro otterrete tutti i titoli citati in precedenza più observer. Tra le altre offerte disponibili vi segnaliamo l'ottimo Warhammer, che vi permetterà di portare a casa Warhammer 40,000: Dawn of War - GOTY Edition, Talisman: Digital Edition, Warhammer: End Times - Vermintide, Warhammer 40,000: Space Marine Collection, Blood Bowl 2, Warhammer 40,000: Dawn of War 3, ...