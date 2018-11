Higuain si becca un Tapiro | L' ultima volta mi ha portato bene

ilgiornale

: Si è chiusa nel peggiore dei modi la partita di #Higuain che sbaglia rigore e si becca un rosso, salterà anche Lazi… - AntoVitiello : Si è chiusa nel peggiore dei modi la partita di #Higuain che sbaglia rigore e si becca un rosso, salterà anche Lazi… - infoitsport : Milan, Higuain si becca il Tapiro: 'Felice dell'affetto dei tifosi' - milansette : Per Higuain arriva il Tapiro 'Felice dell'affetto dei tifosi' -

(Di mercoledì 14 novembre 2018)d'oro per Gonzalo, consegnatogli direttamente dall'inviato di Striscia la notizia Valerio Staffelli. L'attaccante si è reso protagonista in questi giorni per la brutta reazione avuta ...