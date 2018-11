meteoweb.eu

: Hera e Consorzio Ecolight premiano i più virtuosi nella raccolta dei piccoli RAEE - - tusciatimes : Hera e Consorzio Ecolight premiano i più virtuosi nella raccolta dei piccoli RAEE - -

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Cellulari, frullatori, tostapane, giocattoli elettronici, schermi,oggetti di uso quotidiano che, a fine vita, se non raccolti e smaltiti correttamente possono avere un impatto ambientale notevole; inoltre contengono materiali preziosi (come ferro, alluminio, vetro, tungsteno, palladio), recuperabili e riutilizzabili. Sono alcuni dei(Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) che sono protagonisti dell’iniziativa promossa dain collaborazione con, ilnazionale che raccoglie oltre 1.700 aziende e assicura la gestione e lo smaltimento dei, di pile e accumulatori esausti e dei moduli fotovoltaici, nel pieno rispetto dell’ambiente. L’iniziativa è rivolta alle utenze domestiche del territorio emiliano-romagnolo servito dalla multiutility e si svolgerà nel corso della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti: dal 17 al 25 ...