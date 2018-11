Guida allo zoo safari di Nairobi per quando il turismo diventerà illegale

Scomparsa nel nulla alla Guida della sua auto - il giallo di Nadia : Nadia Ferri si è allontanata nella notte alla guida della sua Fiat Punto per le strade di Rimini, da allora ha fatto perdere le sue tracce. La cugina: "È fondamentale per noi trovare la macchina per restringere la zona delle ricerche, aiutateci". Nadia non ha portato con sé i farmaci per la sua terapia quotidiana né il cellulare.Continua a leggere

Disastro col Bologna - Ventura si dimette dalla Guida del Chievo. Ma è giallo : 'Dobbiamo prenderci tutti un po' di ore a mente fredda per capire i pensieri che sono emersi a caldo - ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport il direttore sportivo dei clivensi Giancarlo Romairone - ...

Pureeros - il sito di sex toys di classe che dà anche consigli : dalla Guida al primo vibratore fino alle posizioni scherzose per Halloween : Niente pornografa o volgarità siamo Pureeros. È uno dei siti web del momento. Sex toys di classe, alcuni anche parecchio cari (il vibratore Inez d’oro costa 12mila euro) ma tutto materiale di grande qualità ed eleganza. A capo del luxury brand per donne, che nemmeno un mese fa ha lanciato anche un magazine online con consigli pratici (e teorici) sulla sessualità e i suoi territori confinanti, sono VirginiaSofia Cerrone e Evren Inangiray. Ed è ...

Open day alla Fondazione Mileno : 'Il nostro operare Guidato dallo spirito di accoglienza' : ... Associazione religiosa istituti sociosanitari, hanno aperto le loro porte ai visitatori per "avvicinare l'opinione pubblica, gli addetti ai lavori e le istituzioni verso un mondo che pone al centro ...

Portogallo-Italia - Nations League 2019 : le probabili formazioni. Andrea Belotti Guida l’attacco azzurro : Neppure il tempo di archiviare il non esaltante pareggio interno contro la Polonia, che per l’Italia è già tempo di pensare alla seconda giornata della Nations League di calcio: lunedì 10 settembre alle ore 20.45 gli azzurri faranno visita al Portogallo, che nella prima giornata ha riposato. I lusitani, privi di Cristiano Ronaldo, guidati dal CT Santos, schiereranno Rui Patricio in porta, difesa a quattro con Cancelo, Neto, Pepe e ...

Sanità - autismo : allo studio nuove linee Guida dell’ISS anche per gli adulti : Formulare diagnosi accurate nei bambini e negli adulti, riconoscere i casi e indirizzarli al trattamento, indicare terapie personalizzate a seconda delle caratteristiche individuali della persona, creare una rete di sostegno e assistenza, favorire l’interazione tra medico, paziente e familiari, rendere omogenea tra le regioni la qualità delle cure. Questi gli obiettivi principali delle nuove linee guida sul disturbo dello spettro autistico che ...