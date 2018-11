ilnapolista

: Gravina: «Sospendere i match per insulti? Rischiamo di diventare prigionieri» - napolista : Gravina: «Sospendere i match per insulti? Rischiamo di diventare prigionieri» - 100x100Napoli : Gravina: 'Sospendere match per insulti? Si diventerebbe prigionieri' - -

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Dopo le parole di Ancelotti Gabrielerisponde subito a Carlo Ancelotti. Il tecnico del Napoli ha auspicato l’interruzione delle partite perdagli spalti, il nuovo presidente federale stoppa subito la sua proposta. Ancelotti è sempre più un alieno nel nostro calcio, come scritto da Massimiliano Gallo., ad un evento organizzato dal Sole 24 Ore, ha risposto così all’allenatore azzurro: «Condivido l’amarezza di Ancelotti, di tanti italiani e di tanti sportivi, ma dobbiamo stare attenti perché poi corriamo il rischio didi quel gruppetto di soggetti che con qualche coro hanno la forza di non far giocare nessuna partita» «È un problema di educazione – prosegue-, dobbiamo fare in modo che certe persone si rendano conto della propria maleducazione. Devono stare fuori dal nostro mondo, ma non gli dobbiamo dare forza né ...