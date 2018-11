Grande Fratello Vip | Maurizio Battista contro la produzione | ' Ci sono degli intoccabili'

Elia Fongaro e Jane Alexander - Enrico Silvestrin si scusa/ Grande Fratello Vip : "Sono fatti loro!" - IlSussidiario.net : Enrico Silvestrin è tornato a parlare di Elia Fongaro e Jane Alexander, facendo un passo indietro sulla loro storia, chiedendo scusa.

Francesco Monte e Giulia Salemi/ Grande Fratello Vip - scoppia la passione : "Veri baci - quelli passionali!" - IlSussidiario.net : Tra Francesco Monte e Giulia Salemi qualcosa comincia a muoversi. 'Veri baci, quelli passionali', queste le parole di lei nel confessionale del GF Vip.

Grande Fratello Vip : i concorrenti sconvolti da Ivan - Martina scoppia in lacrime : Martina in lacrime al Grande Fratello Vip: nostalgia per la famiglia Oggi è giornata di news sul Grande Fratello Vip, e quando si tratta di aggiornarvi non ci lasciamo sfuggire proprio nulla. Anche quando si tratta di concorrenti che purtroppo non hanno fatto molto parlare di sé nella casa. Di chi parliamo? No, non di […] L'articolo Grande Fratello Vip: i concorrenti sconvolti da Ivan, Martina scoppia in lacrime proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello Vip - Stefano Sala e il segreto sulla fidanzata Dasha : 'Io e lei...'. Choc tra i concorrenti : A finire nel ciclone del web nella serata di ieri, martedì 13 novembre, è ancora una volta Stefano Sala . In un momento di sollazzo, il gieffino ha voluto raccontare agli altri inquilini della casa ...

Grande Fratello Vip - il complotto contro Jane Alexander : l'inquietante rivelazione di Lisa Fusco : A Pomeriggio Cinque l'ex gieffina Lisa Fusco ha rivelato un dettaglio clamoroso sul rapporto tra Jane Alexander ed Elia Fongaro : 'La mamma di Elia non approva la relazione con l'attrice'. Il ...

Fraccaro (M5s) vs Pd e FI : “Casalino resta al suo posto”. “Abbia dignità - si dimetta e partecipi al Grande Fratello Vip” : “Casalino dimettiti”. È il testo dei cartelli esposti dei deputati di FI alla Camera al termine, durante il Question time, della replica di Andrea Ruggieri alle affermazioni del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, sulle frasi pronunciate da Rocco Casalino, portavoce di Giuseppe Conte: “Il presidente del Consiglio ha confermato Casalino, che si è scusato e ha fornito le necessarie spiegazioni e che ...

Grande Fratello Vip - Alessandro Cecchi Paone cacciato senza saluti. E si dice che Pier Silvio Berlusconi... : È stato per anni il serio divulgatore della Macchina del tempo; il polemizzatore alla Notte dei Telegatti quando si offese poiché la scienza era stata messa nella stessa categoria dei coatti del ...

Grande Fratello VIP 2018 - Alfonso Signorini è convinto : "Silvia Provvedi è ancora innamorata di Fabrizio Corona" : Una delle vicende più forti che tuttora caratterizzano il percorso di Silvia Provvedi all'interno della casa del Grande Fratello Vip è stato l'incontro con Fabrizio Corona, un faccia a faccia che ha lasciato strascichi aldilà della lite tra l'ex re dei paparazzi e la lite con Ilary Blasi. A Casa Signorini l'argomento è stato ripreso in compagnia di alcuni ospiti che hanno voluto dire la loro sulla questione.A partire da Carmen di Pietro ...

Grande Fratello Vip news : Stefano Sala ha paura di perdere la fidanzata Dasha | Video : Le dichiarazioni di Dasha, fidanzata di Stefano Sala, hanno turbato il modello. La ragazza ha dichiarato al settimanale Chi di non perdere il compagno in caso di tradimento. Stefano, nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, ha precisato che con Benedetta Mazza non c’è stato nulla. I due sotto il piumone scambiavano chiacchiere e nient’altro. Il modello ha dichiarato di amare ancora la fidanzata e vuole incontrarla una volta ...

Daniele Bossari - la resurrezione a Mediaset : dopo il Grande Fratello Vip diventa l'anti-Alberto Angela : Sarà Daniele Bossari l'anti- Alberto Angela di Mediaset ? A Cologno Monzese ci contano molto e sono pronti a lanciare il nuovo programma del vincitore del Grande Fratello Vip 2 , Chi ha paura del buio?...

Grande Fratello Vip - Alfonso Signorini smaschera Silvia Provvedi : 'Corona? Non è ancora un argomento chiuso' : Nella puntata di ieri, martedì 13 novembre, di Casa Signorini si è discusso, come di consueto, degli argomenti più salienti della diretta del giorno prima del Grande Fratello Vip . Parlando dello ...

Grande Fratello - viene giù tutto. Scippo a Mediaset - che fine può fare Barbara D'Urso : Il fenomeno Barbara D'Urso è riuscito ad abbattere i confini nazionali e sbarcare in Spagna. In occasione della nuova edizione del Gran Hermano , la versione spagnola del Grande Fratello, i ...

Grande Fratello Vip : Stefano Sala confessa che con la sua ragazza pianificavano le nozze. Leggi le reazioni dei suoi compagni : Ieri sera Stefano Sala ha rivelato agli altri ragazzi un dettaglio importante della sua storia con Dasha. Il modello ha fatto capire che la relazione che ha con la sua ragazza è seria a... L'articolo Grande Fratello Vip: Stefano Sala confessa che con la sua ragazza pianificavano le nozze. Leggi le reazioni dei suoi compagni proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip - agguato alla Marchesa D'Aragona : le foto choc dal passato - ma allora... : Non c'è pace per la Marchesa Daniela Del Secco D'Aragona . Il titolo nobiliare dell'ex gieffina e il suo ombroso passato hanno tenuto banco nei salotti di vari studi televisivi e non sembra cessare ...