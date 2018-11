Grande Fratello Vip | Maurizio Battista | Ci sono cinque intoccabili Cecchi Paone?

blogo

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Da quando è uscito fuori dalla casa delVip,non ha rinunciato a frecciate e ad analisi pepate. Abitudine che il comico non molla ora, che il reality si sta avviando nella sua fase cruciale.“Ci-sei invulnerabili – ha affermatonel corso del talk serale in onda su Mediaset Extra – parlo di Monte, le sorelle Provvedi, Giulia, Benedetta e Stefano Sala.quelli che andranno in finale. Non si nominano tra di loro, finché non arriverà il cannibale”.Vip,: "Ci? Serviva un po' di veleno" 14 novembre 2018 02:07.