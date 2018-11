Grande Fratello VIP 2018 | Alfonso Signorini è convinto | Silvia Provvedi è ancora

Grande Fratello Vip news : Stefano Sala ha paura di perdere la fidanzata Dasha | Video : Le dichiarazioni di Dasha, fidanzata di Stefano Sala, hanno turbato il modello. La ragazza ha dichiarato al settimanale Chi di non perdere il compagno in caso di tradimento. Stefano, nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, ha precisato che con Benedetta Mazza non c’è stato nulla. I due sotto il piumone scambiavano chiacchiere e nient’altro. Il modello ha dichiarato di amare ancora la fidanzata e vuole incontrarla una volta ...

Daniele Bossari - la resurrezione a Mediaset : dopo il Grande Fratello Vip diventa l'anti-Alberto Angela : Sarà Daniele Bossari l'anti- Alberto Angela di Mediaset ? A Cologno Monzese ci contano molto e sono pronti a lanciare il nuovo programma del vincitore del Grande Fratello Vip 2 , Chi ha paura del buio?...

Grande Fratello Vip - Alfonso Signorini smaschera Silvia Provvedi : 'Corona? Non è ancora un argomento chiuso' : Nella puntata di ieri, martedì 13 novembre, di Casa Signorini si è discusso, come di consueto, degli argomenti più salienti della diretta del giorno prima del Grande Fratello Vip . Parlando dello ...

Grande Fratello - viene giù tutto. Scippo a Mediaset - che fine può fare Barbara D'Urso : Il fenomeno Barbara D'Urso è riuscito ad abbattere i confini nazionali e sbarcare in Spagna. In occasione della nuova edizione del Gran Hermano , la versione spagnola del Grande Fratello, i ...

Grande Fratello Vip : Stefano Sala confessa che con la sua ragazza pianificavano le nozze. Leggi le reazioni dei suoi compagni : Ieri sera Stefano Sala ha rivelato agli altri ragazzi un dettaglio importante della sua storia con Dasha. Il modello ha fatto capire che la relazione che ha con la sua ragazza è seria a... L'articolo Grande Fratello Vip: Stefano Sala confessa che con la sua ragazza pianificavano le nozze. Leggi le reazioni dei suoi compagni proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip - agguato alla Marchesa D'Aragona : le foto choc dal passato - ma allora... : Non c'è pace per la Marchesa Daniela Del Secco D'Aragona . Il titolo nobiliare dell'ex gieffina e il suo ombroso passato hanno tenuto banco nei salotti di vari studi televisivi e non sembra cessare ...

Grande Fratello Vip - parla Maurizio Battista : “Nella casa ci sono personaggi intoccabili. I nomi? Monte e le sorelle Provvedi. Ma non solo” : La terza edizione del Grande Fratello Vip stenta a decollare negli ascolti, in calo di oltre un milione e del 4% di share, ma anche dal punto di vista delle dinamiche. E come spesso accade nei reality i volti più noti finiscono fuori dal gioco in anticipo lasciando spazio ai concorrenti più anonimi. Non fa certo eccezione la trasmissione condotta da Ilary Blasi che ha pian piano eliminato i veri vip dalla casa più spiata d’Italia, il ...

Grande Fratello Vip : Francesco Monte e Giulia Salemi adesso si baciano alla luce del sole. Guarda il VIDEO : Il tira e molla sentimentale tra Francesco Monte e Giulia Salemi continua ad essere tra i pochi elementi ‘forti’ su cui questa edizione del Grande Fratello Vip può contare per tentare di avvincere i... L'articolo Grande Fratello Vip: Francesco Monte e Giulia Salemi adesso si baciano alla luce del sole. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip - Maurizio Battista asfalta il programma : “Tutto organizzato” : Grande Fratello Vip, tutto già deciso? Bufera sul reality. Tutto è nato dalle dichiarazioni di Maurizio Battista, ex concorrente del Grande Fratello che, infuriato col programma, ha fatto rivelazioni clamorose che scateneranno un caos senza precedenti. Maurizio Battista, che dopo poche settimane dall’ingresso nella casa ha deciso di abbandonare il programma per motivi personali, di recente ha rilasciato delle nuove dichiarazioni che non sono ...

Grande Fratello Vip - tutto già deciso : 'Chi sono i 5 finalisti' - la bomba su Ilary Blasi e Alfonso Signorini : tutto architettato, tutto già deciso: i finalisti del Grande Fratello Vip ci sono già. A sostenerlo, intervistato dal programma Ultime dalla casa, è Maurizio Battista , ex gieffino col dente ...

STEFANO SALA / 'Io e Dasha pensavamo di sposarci! Ecco perché con Benedetta...' - Grande Fratello Vip 2018 - - IlSussidiario.net : STEFANO SALA e la fidanzata Dasha avevano cominciato i preparativi per le nozze prima dell'inizio del Grande Fratello Vip: la clamorosa confessione.

Barbara d'Urso richiesta dai fan come conduttrice del Grande Fratello spagnolo - lei : "Chissà" : Stando a quanto riporta BitchyF, la conduttrice Barbara d'Urso avrebbe degli estimatori anche in Spagna, tanto da chiederle di prendere il timone del Gran Hermano, la versione spagnola del padre di tutti i reality show, ovvero il Grande Fratello. Estoy viendo el Grande Fratello de Italia y tiene una presentadora 10 @carmelitadurso te queremos como presentadora de @ghoficial #GHVIP13N no se merece tener un presentador como @jjaviervazquez se ...

Grande Fratello Vip - Maurizio Battista : "Ci sono cinque intoccabili. Cecchi Paone? Serviva un po' di veleno" : Da quando è uscito fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, Maurizio Battista non ha rinunciato a frecciate e ad analisi pepate. Abitudine che il comico non molla ora, che il reality si sta avviando nella sua fase cruciale.“Ci sono cinque-sei invulnerabili – ha affermato Battista nel corso del talk serale in onda su Mediaset Extra – parlo di Monte, le sorelle Provvedi, Giulia, Benedetta e Stefano Sala. sono intoccabili e sono quelli che ...

Grande Fratello Vip - Alfonso Signorini su Stefano Sala e Benedetta Mazza : 'Voi come Cecilia e Ignazio' : 'Avete il timore di ripercorrere il vissuto di Cecilia Rodriguez '. È l'opinionista Alfonso Signorini a prendere parola riguardo la storia d'amore tra Benedetta Mazza e Stefano Sala al Grande Fratello ...