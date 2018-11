GR | il nuovo carcere cantonale cerca partner nel settore privato

Rimini - condannato per maltrattamenti esce dal carcere e picchia di nuovo la fidanzata : Un uomo di trenta anni, condannato a quattro anni di carcere per aver picchiato per lungo tempo la fidanzata costringendola anche ad assumere stupefacenti, tornato libero è andato dalla compagna e l'ha aggredita di nuovo mandandola in ospedale. I carabinieri di Rimini lo hanno arrestato per la seconda volta a seguito dell'episodio più grave.Continua a leggere