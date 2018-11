Google Assistant è pronto a rendere più semplici le prossime festività

L’app Google 8.49 beta prepara il collegamento tra automobili e Google Assistant - il download automatico in Google Podcasts e altro : Il codice contenuto nell'apk della versione 8.49 dell'app Google evidenzia che Big G sta lavorando sul collegamento di auto compatibili con Google Assistant e sulla possibilità di condividere le raccolte, mentre altre funzionalità in fase di sviluppo includono il download automatico in Google Podcast e una cronologia di Google Lens. L'articolo L’app Google 8.49 beta prepara il collegamento tra automobili e Google Assistant, il download ...

Sonos rimanda al 2019 il supporto a Google Assistant : Nelle scorse ore Sonos ha reso noto che non sarà possibile mantenere la promessa di portare il supporto a Google Assistant entro la fine del 2018 L'articolo Sonos rimanda al 2019 il supporto a Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Ok Google - dolcetto o scherzetto? Ecco come Assistant festeggia Halloween : Google Assistant e Google Home sono pronti per Halloween, forniscono utili indicazioni sui costumi o rispondono in modo scherzoso alle nostre richieste. L'articolo Ok Google, dolcetto o scherzetto? Ecco come Assistant festeggia Halloween proviene da TuttoAndroid.

Roku - August Home e le favole Disney : Google Assistant è sempre più presente nelle nostre case : Google Assistant entra sempre più prepotentemente nelle nostre case, con le storie Disney, i media player Roku e i dispositivi August Home. L'articolo Roku, August Home e le favole Disney: Google Assistant è sempre più presente nelle nostre case proviene da TuttoAndroid.

Tim - da lunedì sarà possibile interagire con l’operatore tramite Google Assistant : l’operatore telefonico TIM ha annunciato che i clienti saranno capaci di interagire con l’assistenza Tim, integrandola in Google Assistant. In questo modo sarà ancora più semplice ed immediato il controllo e la gestione dei servizi leggi di più...

TIM lancia un canale di assistenza digitale integrato con Google Assistant : TIM lancia il suo nuovo canale di assistenza digitale integrato con Google Assistant, il primo in Italia. Ecco come funzionerà e da quanto sarà attivo. L'articolo TIM lancia un canale di assistenza digitale integrato con Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant prepara l’approdo su Chrome OS : già disponibile in versione sperimentale : Google Assistant è disponibile da parecchio tempo su Android e persino su iOS, ma per un curioso paradosso manca dai Chromebook di Google L'articolo Google Assistant prepara l’approdo su Chrome OS: già disponibile in versione sperimentale proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant implementa l’integrazione di elenchi e note e Google Keep introduce una griglia per disegnare nelle note : L'ultima versione beta dell'app Google sta introducendo la funzionalità annunciata al Google I/O 2018 che consente agli utenti di impostare un servizio di elenchi e note predefinito tramite Google Assistant. Uno dei vantaggi è la possibilità di visualizzare gli elenchi direttamente nell'Assistente Google. L'articolo Google Assistant implementa l’integrazione di elenchi e note e Google Keep introduce una griglia per disegnare nelle note ...

Google Assistant si aggiorna e “perde” l’icona della tastiera : Nelle scorse ore il team di Google Assistant ha rilasciato un nuovo aggiornamento con cui ha apportato una piccola modifica. Ecco quale L'articolo Google Assistant si aggiorna e “perde” l’icona della tastiera proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant ora ha una web app per note ed elenchi : C'è una nuova web app per Google Assistant, chiamata elenchi e note, che permette di creare note ed elenchi da qualsiasi dispositivo abbia un browser web, quindi computer, smartphone e compagnia bella. L'articolo Google Assistant ora ha una web app per note ed elenchi proviene da TuttoAndroid.

Le liste della spesa di Google Assistant potranno di nuovo essere salvate su Google Keep : Il team di sviluppo ha confermato che presto Google Keep sarà in grado di salvare le liste della spesa di ,Google Assistant, una funzione già presente e poi cancellata. L'articolo Le liste della spesa di Google Assistant potranno di nuovo essere salvate su Google Keep proviene da TuttoAndroid.

Google Home e Assistant accolgono il controllo diretto di Logitech Harmony : Google Home e Google Assistant supportano ora il controllo diretto dei telecomandi intelligenti Logitech Harmony. La compatibilità è arrivata dopo una lunga attesa. L'articolo Google Home e Assistant accolgono il controllo diretto di Logitech Harmony proviene da TuttoAndroid.

Nuove Shopping Action per Google Assistant - Google Maps mostra le stazioni di ricarica auto : Mentre Google Maps è in grado di visualizzare le stazioni di ricarica per le auto in alcuni Paesi, Google Assistant introduce Nuove Shopping Actions. L'articolo Nuove Shopping Action per Google Assistant, Google Maps mostra le stazioni di ricarica auto proviene da TuttoAndroid.

Google Home Mini presenta sul Google Store una demo per provare Assistant via web : La pagina di presentazione sul Google Store di Google Home Mini presenta una novità interessante. Si tratta di una demo che consente di provare alcune funzionalità di Google Assistant direttamente via web. Per il momento la funzionalità non è tuttavia ancora arrivata in Italia ma è probabile un futuro roll out nei prossimi giorni. L'articolo Google Home Mini presenta sul Google Store una demo per provare Assistant via web proviene da ...