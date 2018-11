Giù il comparto del commercio in Italia | -2 | 14%

Giù il comparto chimico italiano - -2 - 30% - - flessione scomposta per Isagro : Scambi al ribasso per l' indice del settore chimico , mentre è debole l' EURO STOXX Chemicals . Il FTSE Italia Chemicals ha chiuso a 17.706,2 in diminuzione di 416 punti rispetto alla chiusura ...

Giù il comparto tecnologico a Milano - -1 - 83% - - It Way si muove verso il basso : Teleborsa, - Scambi al ribasso per l'indice delle società High Tech italiane, mentre è debole l'EURO STOXX Technology. Il FTSE Italia Technology ha chiuso a 58.897,83 in diminuzione di 1.100,84 punti ...