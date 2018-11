Giornata mondiale del diabete | controlli gratuiti al San Raffaele contro la

Giornata mondiale del Cordone Ombelicale : Proprio il 15 novembre, infatti, nel 1988 un bimbo di 5 anni, Matt Farrow , affetto da Anemia di Falconi, fu sottoposto con successo al primo trapianto al mondo di cellule staminali provenienti dal ...

Giornata mondiale del diabete : controlli gratuiti della glicemia in 300 farmacie tra Napoli e provincia : controlli gratuiti in farmacia per rilevare il tasso glicemico del sangue. Prosegue fino a domenica 18 la campagna nazionale di prevenzione del diabete organizzata da Federfarma. Le farmacie che hanno ...

Giornata mondiale dei nati prematuri : in Campania un bambino su 10 nasce prima del termine : In Campania un bambino su 10 nasce prima del termine, vale a dire prima delle 37 settimane. A fare la differenza nei parti pretermine sono i primi giorni e quindi l’organizzazione e l’alta specializzazione dei reparti di Neonatologia e Terapia intensiva neonatale. Di questo, e molto altro, si discuterà in occasione del rendez-vous di esperti voluto e organizzato dal professor Giovanni Chello per il 17 novembre al Monaldi, in occasione della ...

World Toilet Day 2018 : il 19 novembre si celebra la Giornata mondiale per sensibilizzare sull’importanza di adeguati e puliti servizi igienici : Per tanti è la normalità, ma per moltissime altre persone nel mondo utilizzare il water non è affatto un’abitudine scontata. Al contrario, circa il 30% della popolazione mondiale – 2,3 miliardi di persone – non ha ancora oggi accesso ai servizi igienici di base. Di queste, 600 milioni condividono il bagno con altre famiglie e altri 892 milioni non ne dispongono affatto[i]. Per mettere in luce queste problematiche e sensibilizzare ...

Il Fatebenefratelli si fa blu con la SID : il 14 novembre per la Giornata mondiale del Diabete : Roma – Il colore “simbolo” della lotta al Diabete si accende all’Isola Tiberina. Il 14 novembre, sarà lo storico Ospedale romano del Fatebenefratelli ad illuminarsi di blu per dare il “via”, nella Regione Lazio, alle iniziative promosse dalla Società Italiana di Diabetologia in occasione della Giornata Mondiale del Diabete. L’accensione delle luci, prevista alle ore 19.00, sarà preceduta, a partire dalle 18.00, da un incontro, a cui ...

Giornata mondiale del diabete : Trento veste il viola e l’azzurro : In occasione della Giornata mondiale del diabete in questi giorni, come accade in numerose piazze e città del mondo, la

Rugby - Ranking Mondiale (12 novembre 2018) : la classifica agGiornata. Uomini al 13° posto - donne settime : La finestra autunnale dei Test Match internazionali di Rugby è ormai giunta a metà del programma: ci saranno altri due fine settimana per modificare il Ranking Mondiale della palla ovale, che certamente subirà variazioni in base ai risultati che verranno fuori dagli incontri del 17 e del 24 novembre. Anche l’Italia sarà impegnata, sia con la nazionale maschile, contro Australia e Nuova Zelanda, che con quella femminile, contro il ...

Giornata mondiale del diabete : in Sicilia le attività di prevenzione di Dussmann Service : Il 14 novembre è la Giornata mondiale del diabete, malattia cronica degenerativa, largamente diffusa in Italia, il numero di diabetici di tipo 1 o di tipo 2 si attesta infatti a 3,5 milioni. La tempestività della diagnosi e il conseguente trattamento sono fondamentali per prevenire o ritardare le complicanze croniche del diabete, a volte molto gravi. Dussmann perciò attiverà una campagna di sensibilizzazione presso l’Ospedale Santa Marta e Santa ...

E vissero felici e...single. Si celebra la Giornata mondiale dei cuori solitari : ... alla disperata ricerca di un partner, la fotografia che emerge dal sondaggio che StubHub , la più grande piattaforma per la compravendita online di biglietti per concerti, spettacoli ed eventi ...

Giornata mondiale per la Lotta al Tumore Pancreatico : Il Tumore del pancreas è una malattia in progressivo aumento. Negli ultimi 15 anni in Italia abbiamo registrato un incremento

Cavriglia - Giornata mondiale della Scienza in memoria della professoressa Maria Piera Martino : 'Scienza, un diritto umano', è questo il tema scelto dall'Unesco per l'edizione 2018 della Giornata mondiale della Scienza al servizio della pace e dello sviluppo che, come ogni anno, si celebra il 10 novembre. In questa occasione, a Cavriglia, la famiglia Papalini ha donato all'Istituto Comprensivo 'Dante ...

Giornata mondiale degli stagisti : cosa vogliono e quali le regioni con i rimborsi più alti : ... è emerso che il 67% non associa lo stage al lavoro e il 36% lo ritiene utile per iniziare ad affrontare il mondo del lavoro. Inoltre per il 37% degli intervistati, un tirocinio consente di ...

Giornata del Cordone Ombelicale : il 15 novembre una mobilitazione a livello mondiale : Informare sulla natura delle terapie con le cellule staminali e sull’importanza del sangue cordonale: questo l’intento della Giornata mondiale del Cordone Ombelicale che il 15 novembre vedrà una mobilitazione a livello mondiale delle più importanti società ed enti pubblici e privati che si confronteranno attraverso eventi e convegni per presentare i traguardi raggiunti dal settore nell’ultimo periodo. L’evento si fa promotore ...