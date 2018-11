' Giornalisti sciacalli' | Ordine della Campania convoca Di Maio

Puttane e sciacalli : i Giornalisti denunciano Di Maio e Di Battista : Puttane e sciacalli: i giornalisti denunciano Di Maio e Di Battista Mentre Di Maio che ha definito i giornalisti sciacalli da parlamentare e vice premier potrebbe farsi scudo con l’immunità, il secondo Di Battista, che ci ha definiti Puttane, da libero cittadino rischia un processo. Tanti giornalisti stanno denunciando i due esponenti del M5s per le parole gravissime dette all’indomani della assoluzione di Virginia Raggi. Ma mentre ...

Di Maio : "Su Virginia Giornalisti infimi sciacalli". Di Battista : "Pennivendoli-puttane" : "Due anni di attacchi alla Sindaca più massacrata di Italia. La magistratura ha fatto il suo dovere e la ringrazio, ha solo seguito quello che andava fatto d'ufficio. Il peggio in questa vicenda lo hanno dato invece la stragrande maggioranzadi quelli che si autodefinsicono ancora giornalisti, ma che sono solo degli infimi sciacalli, che ogni giorno per due anni, con le loro ridicole insinuazioni, hanno provato a convincere il Movimento a ...

