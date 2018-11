Giornalista Nyt racconta | Sei mesi nell' Italia razzista | mi ha portato a odiare me

huffingtonpost

: Oggi su Rep: ???? La giornalista del Nyt: 'Io umiliata nell’Italia razzista' - repubblica : Oggi su Rep: ???? La giornalista del Nyt: 'Io umiliata nell’Italia razzista' - gramezzana : RT @repubblica: Oggi su Rep: ???? La giornalista del Nyt: 'Io umiliata nell’Italia razzista' - AS3691 : RT @repubblica: Oggi su Rep: ???? La giornalista del Nyt: 'Io umiliata nell’Italia razzista' -

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Il racconto di un periodo breve della sua vita che "ha lasciato una profonda cicatrice nel mio cuore". Il racconto di seitrascorsi a Firenze, anno 2013, da studentessa, nel campus della New York University. Oggi è unadel New York Times e Nicole Phillipsulle pagine del suo giornale la sua esperienza di umiliazione in un'che ha scoperto."Cinque anni fa mi hanno lanciato addosso della birra. Cinque anni fa mi hanno chiamata nera disgustosa. Cinque anni fa sono stata evitata, ignorata e derisa. Cinque anni fa un Paese mi hame stessa. Dopo cinque anni, sto tornando" scrive Nicole. "Un amico si sposerà ine rimetterò piede nel luogo che ha lasciato una profonda cicatrice nel mio cuore". L'articolo, dal titolo "Il mio personalissimo assaggio del razzismo all'estero" si concentra proprio sulla differenza ...