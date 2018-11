Gioco online | Cafiero De Raho | “La mafia 2 0 ha sostituito i chimici che lavoravano la

Gioco online - l’inchiesta di Reggio Calabria : al centro del sistema la cosca ‘ndranghetista dei Tegano di Archi : Il Gioco online in Calabria parlava la lingua della cosca Tegano di Archi. Al centro dell’inchiesta “Galassia” ci sono le società di scommesse online con i mArchi “Planetwin365”, “Betland” e “Enjoibet” che, secondo gli inquirenti, avevano un rapporto “sinallagmatico con la ‘ndrangheta”. Un rapporto che consentiva alle famiglie mafiose di infiltrarsi nella rete commerciale delle scommesse e riciclare gli imponenti proventi illeciti. In manette ...

Mafie e Gioco online - l'intercettazione : "Tu cerchi quelli che fanno 'bam - bam' - io quelli che fanno 'pin - pin' - che cliccano" : "È tutta una questione di indice, capito?". Nell'intercettazione della Guardia di Finanza, uno degli indagati nell'inchiesta delle tre Procure che ha portato all'arresto di 68 persone appartenenti a gruppi mafiosi spiega quale sia la strategia da attuare. E cioè "non cercare quelli che fanno 'bam, bam' (quelli che sparano, ndr)" bensì "quelli che fanno 'pin, pin', che ...

Mafia e 'ndrangheta si spartivano il mercato del Gioco online : 68 arresti e sequestri per un miliardo di euro : Le mafie si sono spartite e controllano il mercato della raccolta illecita delle scommesse on line. È quanto emerso al termine di tre diverse indagini delle procure di Bari, Reggio Calabria e Catania, coordinate dalla Direzione nazionale antiMafia e antiterrorismo che hanno portato all'arresto di 68 persone e al sequestro di beni in Italia e all'estero per oltre un miliardo. Il volume delle giocate, riguardanti eventi sportivi e non, ...

Gioco online - le mani delle mafie sul mercato delle scommesse : 68 arresti tra Reggio Calabria - Catania e Bari : Avevano bisogno di “quelli che cliccano, che movimentano” i soldi facendoli transitare da un Paese all’altro senza lasciar traccia delle transazioni online, non di quelli che fanno “bam bam”, cioè di quelli che sparano. E così avevano puntato tutto sul Gioco online, impadronendosi – secondo la Direzione nazionale antimafia – del mercato delle scommesse. Tutte insieme: clan della ‘ndrangheta, famiglie ...

Le mani di mafia e 'ndrangheta sul Gioco online : 68 arresti - sequestri per un miliardo di euro : All'inchiesta hanno lavorato Guardia di Finanza, polizia, carabinieri e Dia. Coinvolti boss e gregari delle più note 'ndrine di Reggio Calabria, dei clan catanesi e pugliesi, ma anche imprenditori e prestanome, a vario titolo accusati di associazione mafiosa

