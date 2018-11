Giochi Dos | Doom | Quake 2 e tanti altri videogames anni ’80 e ’90 su PC Classic

gqitalia

: PC Classic Mini per affrontare i giochi per DOS degli anni '80 e '90 - MaxOlivo90 : PC Classic Mini per affrontare i giochi per DOS degli anni '80 e '90 - ItaliaStartUp_ : Nostalgia dei vecchi giochi DOS? Arriva PC Classic con 30 classici preinstallati - VG247it : PC Classic vi permetterà di giocare a 30 classici giochi DOS - -

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Dopo NES, SNES, SEGA, Atari e l’ultimissima PlayStation in versione, il prossimo step del retrogaming sarà il caro vecchio computer. Unit-E ha deciso di lanciare un crowdfunding per raccogliere fondi e realizzare il “PC”, una console compatta che ha la forma di un computer generico di vent’fa e che punta a farti rigiocare ii DOS a cavallo traOttanta e Novanta. La campagna dovrebbe concludersi verso metà dicembre con la spedizione prevista dei primi dispositivi nel corso della primavera 2019. In questa prima fase, le informazioni sul prodotto sono limitate, ma è chiaro che si tratti di un dispositivo davvero compatto e in grado di far funzionare i vecchiper PC sfruttando l’ingresso HDMI per il monitor e la possibilità di collegare un joypad o tastiera e mouse attraverso la porta USB. Non sappiamo con esattezza nemmeno quanti ...