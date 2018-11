Giochi 2026 - Calgary dice no alla candidatura. Sarà sfida Milano-Cortina e Stoccolma : ... ma in realtà oltre ai problemi economici che hanno messo in crisi il progetto, ce ne sono anche diversi di natura politica fra governo federale, provincia e città nella gestione dell'evento, per cui ...

Giochi 2026 - Milano-Cortina o Stoccolma : La strada per la candidatura italiana in realtà sembrerebbe tutta in discesa, considerato che, come Calgary, anche Stoccolma ha problemi di natura politica ed economica fra governo nazionale e locale.

La città di Calgary ritirerà la candidatura ai Giochi invernali del 2026 dopo l’esito del referendum sull’organizzazione : Il sindaco della città canadese di Calgary, Naheed Nenshi, ha detto che dopo il referendum in cui il 56.4 per cento dei votanti si è opposto all’organizzazione in città delle Olimpiadi invernali del 2026, ratificherà l’esito nel consiglio comunale e ritirerà ufficialmente

Giochi 2026 : Calgary - referendum dice no : ANSA, - ROMA, 14 NOV - I cittadini di Calgary hanno detto no alla candidatura della loro città per i Giochi Olimpici invernali del 2026. Secondo quanto riferisce il Calgary Herald infatti, al ...

Calgary dice no ai Giochi 2026. In corsa Milano-Cortina e Stoccolma : Roma, 14 nov., askanews, - Il sogno di Calgary di mettere in scena le Olimpiadi invernali 2026 si è infranto con i no dei residenti della città canadese che hanno votato in modo schiacciante contro l'...

Giochi 2026 - Bach : "Italia ottime chance" : ... ma comunque fin qui è una candidatura molto promettente.E' ancora una bella competizione: l'Italia con la passione per lo sport e le sue abilità di organizzare con successo grandi eventi,ha ottime ...

Giochi 2026 - Bach 'Candidatura Milano-Cortina ha buone chance' : 'La riforma proposta dal governo per lo sport italiano? Sono appena arrivato, chiederò alcune informazioni e ne parlerò con i rappresentanti dell'esecutivo. Permettetemi di incontrare i membri del ...

Giochi 2026 - Bach : "Italia ottime chance" : 18.00 In visita al Coni, il presidente del Cio, Thomas Bach, è ottimista per la assegnazione all'Italia dei Giochi invernali 2026: "La candidatura di Milano e Cortina ha ottime chance.Dovranno laavorare duro, ma comunque fin qui è una candidatura molto promettente.E' ancora una bella competizione: l'Italia con la passione per lo sport e le sue abilità di organizzare con successo grandi eventi,ha ottime possibilità di vincere" "La candidatura ...

Giochi 2026 - Bach : 'L'Italia ha ottime chance di vittoria' : È ancora una bella competizione: l'Italia con la passione per lo sport e le sue abilità di organizzare con successo grandi eventi, ha ottime possibilità di vincere'. Il presidente del Cio, Thomas ...

Giochi 2026 : Calgary resta in corsa : ANSA, - ROMA, 1 NOV - Calgary non molla e resta in corsa per i Giochi olimpici invernali 2026. Almeno per ora. Nella notte italiana, il Consiglio comunale della città canadese - che ospitò l'evento ...

Giochi 2026 : Calgary verso la rinuncia : La canadese Calgary è ad un passo dal ritiro della candidatura per i Giochi olimpici 2026 . Il comitato olimpico locale ha approvato all'unanimità la mozione che invita il consiglio comunale della ...