Giappone | nel terzo trimestre Pil in declino dell' 1 | 2% annuo

Giappone : i disastri naturali causano una contrazione economica nel terzo trimestre : Tokyo, 14 nov 04:08 - , Agenzia Nova, - L'economia del Giappone ha subito una contrazione tra luglio e settembre scorsi, a causa dei disastri naturali che hanno colpito il paese... , Git,

Taiko No Tatsujin : Drum’n’Fun! - un salto nelle musiche della cultura Giapponese a ritmo di tamburo : I Taiko, tipici tamburi della cultura giapponese da molti anni ormai ispirano una serie di divertentissimi giochi musicali, dove armati di periferica di plastica con le fattezze del suddetto tamburo si suonano le canzoni più disparate; scritto cosi può sembrare una cosa assurda, ma la serie dei Taiko è una delle cose più divertenti da giocare uscita negli ultimi anni, soprattutto in compagnia! All’interno della cartuccia per Nintendo ...

Pattinaggio artistico - NHK Trophy 2018 : doppietta Giapponese nel singolo femminile. Kihira stellare vince la tappa - Miyahara seconda : Si è appena concluso il bellissimo programma libero del singolo femminile al NHK Trophy 2018, quarta tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico quest’anno in scena presso il Prefectural Sport Center di Hiroshima (Giappone). In una gara molto elevata sotto il profilo tecnico, a spuntarla è stata l’atleta di casa Rika Kihira, autrice di una meravigliosa rimonta dal quinto posto. La pattinatrice classe 2002 ha ...

Pattinaggio di figura – Un super Matteo Rizzo in Giappone : l’azzurro quarto nell’NHK Trophy : In Giappone, nella quarta tappa stagionale di Grand Prix, il ventenne delle Fiamme Azzurre fornisce un’altra prova convincente e chiude il primo segmento ai piedi del podio con 77 punti. Domani il programma libero Ormai non fa più notizia. Un grande Matteo Rizzo si piazza al 4° posto dopo il programma corto dell’NHK Trophy 2018. Il talento italiano delle Fiamme Azzurre si conferma in un’altra tappa di Grand Prix, la quarta ...

Pattinaggio artistico - NHK Trophy 2018 : Matteo Rizzo chiamato a una prova di solidità nell’insidiosa tappa Giapponese : Sarà un fine settimana impegnativo quello dell’azzurro Matteo Rizzo, pronto a disputare per la prima volta in carriera l’NHK Trophy 2018, quarta tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico quest’anno in programma presso il Prefectural Sports Center di Hiroshima (Giappone). L’atleta allenato da Franca Bianconi e dal padre Valter, dopo la brillante performance di Skate America, è chiamato ad una ...

Giappone - il mistero dell'isola scomparsa nel nulla : Un isolotto a 500 metri dall'isola di Hokkaido, in Giappone , è letteralmente scomparso. In un giorno, Esanbe Hanakita Kojima, una piccola isola apparentemente insignificante nell'estremo nord del ...

Mayweather debutta nella MMA : il 31 dicembre match contro il Giapponese Nasukawa : Il combattimento tra Mayweather e Nasukawa sarà la prima incursione del 41enne di Grand Rapids nel mondo delle Arti Marziali Miste e potrebbe non essere l'ultima. Il sogno di Dana White, patron della ...

L’ex pugile Floyd Mayweather combatterà nella lega Giapponese di arti marziali miste : Domenica sera Floyd Mayweather, ex campione del mondo di pugilato in cinque diverse categorie di peso, ha annunciato che parteciperà a un incontro della lega giapponese di arti marziali miste Rizin. Secondo il programma annunciato, Mayweather combatterà il 31 dicembre contro

Auto autonome - accordo Toyota-Softbank. La casa Giapponese punta a primo veicolo nel 2020 : TOKYO - La casa Automobilistica Toyota e l'operatore giapponese delle telecomunicazioni Softbank siglano un accordo per collaborare nel settore avanzato della guida Autonoma e nei servizi di...

Snowboard - Coppa del Mondo Modena-Skipass 2018 : decimo posto per Alberto Maffei nel Big Air. Successo per i Giapponesi Takeru Otsuka e Reira Iwabuchi : Alberto Maffei chiude al decimo posto la gara di Big Air a Modena-Skipass per la Coppa del Mondo di Snowboard. Il 23enne azzurro, che si era qualificato con il quinto posto in batteria, non è riuscito a brillare nell’atto conclusivo, realizzando solamente uno score di 22.75 nella run 2. Erano stati invece eliminati nelle qualificazioni tutti gli altri italiani in gara. Successo per il giapponese Takeru Otsuka, che si impone con il punteggio di ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : si comincia nel week-end. Inghilterra-Sudafrica il clou - Nuova Zelanda in Giappone : Inizio soft, con sole quattro partite: scattano domani, sabato 3 novembre, i Test Match autunnali per quanto riguarda il Rugby. Sono quattro gli incontri che si disputeranno, tutti davvero molto interessanti: andiamo a presentarli. 06.45 Giappone-Nuova Zelanda I numero uno al mondo All Blacks volano in Giappone, dove l’anno prossimo tenteranno l’assalto alla Coppa del Mondo. I nipponici li abbiamo visti in scena a giugno contro ...

Giappone - Abe : è vicina una nuova era nelle relazioni con la Russia - : Il primo ministro Giapponese Shinzo Abe, parlando al parlamento, ha annunciato che è prossima una nuova era nelle relazioni con la Russia. "Sulla base del rapporto di fiducia tra me e il presidente ...

Caccia alle foglie rosse nell'autunno Giapponese con Fotogruppo Riflessi : Il Fotogruppo Riflessi presenta sabato 27 ottobre, alle 21, a Cascina San Clemente di Occhieppo Inferiore l'evento dal titolo Momijigari - Caccia alle foglie rosse nell'autunno giapponese, audiovisivo ...