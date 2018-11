Gf Vip | la Del Santo e Battista gridano al complotto tra i concorrenti ' intoccabili'

Francesco e Giulia - la svolta al Gf Vip nella notte : le parole della coppia sorprendono : Gf Vip, Francesco e Giulia: è passione nella notte: “Non mi sembra vero” Francesco e Giulia si sono finalmente lasciati andare al Gf Vip, e se c’è chi pensa che sia tutta una strategia c’è anche chi si dice certo che i due si piacciano davvero. La svolta è arrivata nella notte, quando Francesco e […] L'articolo Francesco e Giulia, la svolta al Gf Vip nella notte: le parole della coppia sorprendono proviene da Gossip ...

Gf Vip - Stefano Sala parla di Dasha e rivela : 'Non vorrei fare del male a nessuno' : Nella casa del Grande Fratello Vip 3 sembra stiano nascendo nuove coppie, una di queste è quella formata da Benedetta Mazza e Stefano Sala. Il modello lombardo, nonostante sia fidanzato fuori dalla Casa con Dasha, pare molto attratto da Benedetta, anche se i due durante la puntata di lunedì scorso hanno cercato di sminuire il loro rapporto all'interno del Gf Vip. Il feeling tra la Mazza e Stefano è palese e ciò ha portato la fidanzata di Stefano ...

Gf Vip - Maurizio Battista e Lory Del Santo parlano dei complotti all'interno della casa : Dopo l'uscita di Cecchi Paone ed Ela Weber nella decima puntata del Grande Fratello Vip, sembra che il gruppo dei giovani si sia coalizzato per eliminare i concorrenti 'più maturi'. Di questa opinione sono sia Lory De Santo che l'ex concorrente Maurizio Battista, i quali in queste ore hanno esternato il loro pensiero sul presunto complotto all'interno della casa di Cinecittà. Il comico romano in particolare, ospite di 'Ultime dalla casa', ha ...

FRANCESCA CIPRIANI/ Torna in tv dopo il rifiuto di Walter Nudo al GFVip - #CR4 - La Repubblica delle donne - - IlSussidiario.net : Ospite di Piero Chiambretti a '#CR4 - La Repubblica delle donne', FRANCESCA CIPRIANI ripercorre il suo recente passato nei reality show.

Gf Vip : Fabio Basile attacca Cecchi Paone e parla delle coppie della Casa : Gf Vip, Fabio Basile svuota il sacco: tutto quello che pensa di Cecchi Paone e le coppie nate nella Casa Fabio Basile, intervistato nell’ultimo numero dal settimanale Chi, non si è certo tirato indietro nel sire la sua sui concorrenti conosciuti all’interno della Casa del Gf Vip. Il primo su cui ha avuto da ridire, […] L'articolo Gf Vip: Fabio Basile attacca Cecchi Paone e parla delle coppie della Casa proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello Vip : Francesco Monte e Giulia Salemi adesso si baciano alla luce del sole. Guarda il VIDEO : Il tira e molla sentimentale tra Francesco Monte e Giulia Salemi continua ad essere tra i pochi elementi ‘forti’ su cui questa edizione del Grande Fratello Vip può contare per tentare di avvincere i... L'articolo Grande Fratello Vip: Francesco Monte e Giulia Salemi adesso si baciano alla luce del sole. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

GF Vip - Francesco e Giulia non si nascondono più : scatta il bacio alla luce del sole : Complice un messaggio dall'alto recapitato alla coppia, è scattato il tenero bacio tra i concorrenti legati da un innegabile...

Le coppie del Gf Vip sono forzate? “Stefano e Dasha tutto studiato a questo punto” : Ultime dalla Casa, la bella intervista sul Gf Vip a Elena Morali Intervistata recentemente durante il programma Ultime dalla casa, la simpatica Elena Morali ha voluto dire la sua sui concorrenti del Grande Fratello Vip, soprattutto sulle coppie che si sono formate: dopo aver parlato di Alessandro Cecchi Paone infatti ha subito iniziato a parlare di Francesco […] L'articolo Le coppie del Gf Vip sono forzate? “Stefano e Dasha tutto ...

Grande Fratello Vip - Lory Del Santo : confessioni su complotti e concorrenti : Lory Del Santo svela tutto al Grande Fratello Vip: ecco cosa ha detto Lory Del Santo ha fatto delle importanti confessioni al Grande Fratello Vip 2018. Cosa ha detto? Ha parlato sia dei complotti che ci sarebbero all’interno della Casa sia della sua voglia di stringere rapporti di amicizia autentici. Partiamo dal primo argomento. Al […] L'articolo Grande Fratello Vip, Lory Del Santo: confessioni su complotti e concorrenti proviene da ...

Grande Fratello Vip 2018 : daytime del 13 novembre : Grande Fratello Vip è il reality show in onda su Canale 5, condotto in prima serata da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista, ogni lunedì sera.Oltre alla puntata in onda in prima serata, ogni giorno sarà possibile seguire il daytime nelle varie finestre in onda sulle reti Mediaset. Grande Fratello Vip 3: le anticipazioni del daytime del 12 novembre 2018 Oggi vedremo tutti i fatti salienti avvenuti ...

Gf Vip - Jane in lacrime per la lettera del figlio : "Non sono arrabbiato con te" : L'attrice, molto tesa per quanto accaduto in Casa le scorse settimane, è scoppia in un pianto liberatorio in diretta dopo...

Gf Vip - Jane riceve la lettera del figlio : "Elia mi sembra simpatico e rispettabile" : Grandi emozioni sono state protagoniste della diretta del 12 novembre del Grande Fratello Vip : a centro dell'attenzione, oltre alla lite che ha coinvolto le gemelle Provvedi ed Alessandro Cecchi ...

Gli ascolti de I Bastardi di Pizzofalcone 2 stravincono sul GF Vip - Maurizio De Giovanni parla della terza stagione : Gli ottimi ascolti de I Bastardi di Pizzofalcone 2 chiudono in bellezza il secondo capitolo della serie di Rai1. Nella serata di lunedì 12 novembre, la sesta e ultima puntata ha conquistato 5.507.000 spettatori pari al 23.4% di share. Numeri record che stravincono nuovamente sulla concorrenza di Canale5 col Grande Fratello Vip (che ha registrato 3.769.000 spettatori pari al 20.9% di share). Al termine della seconda stagione, che si è conclusa ...

GF Vip - Jane Alexander in lacrime per la lettera del figlio Damiano : GF Vip, decima puntata e doppia eliminazione. Fuori la ‘vecchia guardia’ dalla Casa: prima Alessandro Cecchi Paone e poi, a sorpresa, Ela Weber. Entrambi erano entrati nel reality ‘in corsa’, insieme a Maria Monsè, ma come spesso accade il gruppo, già unito, li ha fatti fuori uno dopo l’altro. E ora in nomination sono finiti altri due concorrenti adulti, gli ultimi rimasti praticamente: Lory Del Santo e Ivan Cattaneo. Ma solo lunedì prossimo ...