Gf Vip | due concorrenti gridano al complotto

Gf Vip - notte bollente tra Stefano Sala e Benedetta Mazza : i due hanno consumato nella casa? : FUNWEEK.IT - C'è chi ha visto tanto di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez negli atteggiamenti di Stefano Sala e Benedetta Mazza e si dice convinto che i due concorrenti del GF VIP 3 siano pronti a ...

Grande Fratello 2018 Vip tra nominati - preferiti ed eliminati : notte bollente per due coppie della casa? Anticipazioni 12 novembre : Grande Fratello Vip 2018 torna in onda questa sera con una doppia eliminazione. La produzione ha annunciato che questa sera ci saranno due eliminati e il primo sarà quello che non riuscirà a superare il televoto che vedrà allo scontro Andrea Mainardi, Alessandro Cecchi Paone e Stefano Sala. Quest'ultimo ha preso il posto di Benedetta Mazza al televoto e questo sembra aver mandato giù l'ultimo muro che li teneva divisi. Dopo un primo ...

Grande Fratello Vip - l'anticipazione di Signorini per la puntata del 12 novembre : chi saranno i due eliminati : La puntata di lunedì 12 novembre del Grande Fratello Vip riserverà una bruttissima sorpresa per gli inquilini della casa. Come rivela il sito 361 magazine, che ospita il blog di Alfonso Signorini , ...

Grande Fratello Vip 2018 - Silvia su Corona e Argento : «Io non mi sono mai innamorata in due settimane. E’ un’arte» : Silvia Provvedi La liason, vera o presunta, tra Fabrizio Corona e Asia Argento fa discutere anche all’interno della Casa di Grande Fratello Vip. Ieri sera Alfonso Signorini ha, infatti, comunicato la notizia a colei che è stata la fidanzata dell’ex re dei paparazzi, Silvia Provvedi, che non si è scomposta e anzi ha commentato con un laconico “Se lo può tenere”. Questa mattina però in giardino la ragazza non ha resistito ed è tornata ...

GF Vip - lo strano destino di Giulia Salemi : due di picche ad Adrien Brody - poi Francesco Monte la maltratta : Uno strano destino sentimentale per Giulia Salemi , rinchiusa nella casa del Grande Fratello Vip , programma seguito da Leggo.it . Nel reality Giulia è molto vicina a Francesco Monte, che però nei ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte e Giulia Salemi nella suite : altroché addio - i due... : Il Grande Fratello Vip ha mandato Francesco Monte e Giulia Salemi nella suite per farli riappacificare. E pare essere riuscito nell'intento. Monte ha spiegato che non potrà mai esserci amore tra loro, ...

Gf Vip - Giulia Salemi si prende un altro due di picche da Monte : Nemmeno nella suite del Gf Vip Giulia Salemi e Francesco Monte riescono ad andare d'accordo, anzi, litigano come cane e gatto. La serata romantica è stata vinta da Giulia Salemi perché ha fatto butto ...

Grande Fratello Vip - le lacrime di Martina Hamdy : 'Due anni di calvario - ci penso tutti i giorni' : 'La tenda è entrata dentro con una folata di vento pazzesca e mi è venuto in mente Fabio'. Inizia così il triste racconto di Martina Hamdy . Dopo la morte del padre, la meteorina del Grande Fratello ...

Grande Fratello Vip - Simone Coccia a Fabrizio Corona : 'Ilary Blasi? Tira fuori due foto dei festini di Totti' : 'Orgoglioso di te bro, l'hai asfaltata. Caccia due foto di Totti quando faceva i festini. Ci vediamo a Milano'. Simone Coccia Colaiuta , fidanzato della onorevole Pd Stefania Pezzopane , scrive su ...

Monte non gradisce le effusioni tra due donne al Grande Fratello Vip - la rete lo attacca : Al Grande Fratello Vip l'atmosfera si sta facendo sempre più calda, complice il gioco 'Obbligo e verita'' messo a disposizione dagli autori del reality di Canale 5. Durante il gioco ci sono stati molti baci tra i concorrenti, non ultimo quello che si sono scambiate Martina Hamdy e Giulia Salemi e che ha scatenato alcuni commenti da parte di Francesco Monte rivelando così la sua rigidita' su certi atteggiamenti e le cui parole hanno scatenato una ...

Gf Vip - Silvestrin : "Due pesi e due misure a seconda del personaggio". Monte? "Protetto dalla produzione" : Lo storico volto di Mtv, eliminato dal reality dopo poche settimane, si toglie qualche sassolino dalla scarpa