GF Vip | arriva la decisione di Mediaset | ecco cosa è successo

GF Vip - arrivano (ancora) brutte notizie per Ilary Blasi : Ilary Blasi ha stupito il pubblico del GF Vip anche nella decima puntata del reality. Chi pensava che dopo tante settimane si presentasse in studio senza parrucca si sbagliava di grosso. Ancora capelli (finti) biondo platino corti sulla nuca e con lunghi ciuffi lisci sul davanti raccolti in una fila laterale. Una parrucca l’aveva già indossata due settimane fa e per l’ultima diretta è stata modificata e accorciata dai suoi hair stylist, che ...

Ilary Blasi - arriva la notizia peggiore sul suo GF Vip : Non sono serviti la parrucca mora di Ilary Blasi, l’entrata della bombastica Francesca Cipriani, lo ‘scherzetto’ di Walter eliminato dal reality e nemmeno il doppio appuntamento settimanale, aggiungere cioè la puntata del giovedì sera: questo Grande Fratello Vip proprio non funziona. E la mattina successiva alla diretta è arrivata la notizia più triste per Ilary Blasi & Co. Praticamente una tragedia: gli ascolti del GF Vip non sono mai stati ...

Lory Del Santo - arriva una sorpresa speciale al GF Vip : la reazione inaspettata : Una bellissima sorpresa quella ricevuta questa mattina da Lory Del Santo al Grande Fratello Vip. Un gesto molto carino quello del fidanzato, che insieme all’amica ha voluto farle sapere di essere suoi grandi sostenitori. Il tutto è avvenuto questa mattina, mentre Lory si trovava in giardino. Improvvisamente un aereo ha colorato il cielo, con un messaggio da parte di Marco Cucolo, fidanzato della Del Santo. Ma non solo, a firmare l’aereo è stata ...

Francesco e Giulia bacio al Gf Vip : nella notte arriva il secondo! : Il bacio di Giulia e Francesco al Gf Vip nella notte Francesco e Giulia si sono baciati al Gf Vip 2018. Per la seconda volta! Inaspettatamente, l’ex tronista ha dato un bel bacio alla sua quasi-fidanzata, che è rimasta quasi-muta per la forte emozione. Giulia non se lo aspettava minimamente, considerato che, dopo l’attacco di […] L'articolo Francesco e Giulia bacio al Gf Vip: nella notte arriva il secondo! proviene da Gossip e ...

Grande Fratello Vip 2018 - anticipazioni ottava puntata : sorpresa speciale per Walter Nudo e vendetta in arriva per un concorrente : E' tempo di scontri e di nostalgia nella casa del Grande Fratello Vip 2018. Questa sera in diretta su Canale 5 l'ottava puntata che seguiremo come sempre in diretta su Leggo.it. Dalle...

GFVip : Arriva la verità sul titolo discusso della Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona : “Ho pagato 60mila euro” : Daniela Del Secco D’Aragona è Marchesa oppure no? Il giallo è al centro del dibattito da settimane. La verità è Arrivata a Domenica Live, con l’ospitata della stessa gieffina e di un esperto di... L'articolo GFVIP: Arriva la verità sul titolo discusso della Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona: “Ho pagato 60mila euro” proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip - Ilary Blasi e il disastro della ciglia finta in diretta : arriva la conferma : La diretta di lunedì 29 ottobre del Grande Fratello Vip non è di certo partita nel migliore dei modi. Infatti, la prima di una lunga lista di persone a finire nel mirino del web è stata la conduttrice ...

Grande Fratello Vip - ascolti in picchiata : arriva Maria De Filippi opinionista : Maria De Filippi opinionista al Grande Fratello Vip per arginare la fuga di spettatori? Quest'anno, nonostante la roboante partecipazione di Fabrizio Corona, l'arrivo di nuovi concorrenti e la ricerca ...

Gf Vip - Jane e Elia si sono baciati : arriva la replica del fidanzato della Alexander : Era quasi inevitabile ed è accaduto: Jane Alexander ed Elia Fongaro si sono baciati. I due concorrenti del Grande Fratello Vip si sono legati sempre di più giorno dopo giorno, tanto che l'attrice non aveva fatto mistero nei giorni scorsi di provare una grande attrazione per l'ex velino, nonostante avesse lasciato un fidanzato a casa. Così, durante il gioco 'obbligo o verità', Jane e Elia sono stati spinti ad un avvicinamento, che entrambi ...

Maria De Filippi : la "regina" di Canale 5 arriva al GF Vip? : La terza edizione del GF Vip ancora non riesce a convincere il pubblico di Canale 5. Gli ascolti infatti non sono soddisfacenti e, la produzione, sta compiendo l'impossibile pur di rimanere a galla. E ...

Grande Fratello Vip 2018 / Crollo di ascolti : arriva Maria De Filippi? Maurizio Costanzo dice la sua : Grande Fratello Vip 2018: da cosa è causato il Crollo di ascolti? Maurizio Costanzo dice la sua, intanto si vocifera sull'arrivo di Maria De Filippi(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 06:33:00 GMT)

Gf Vip - lite Blasi-Corona : arriva il commento di Flavia Vento : La showgirl, al centro del presunto flirt con Francesco Totti, si rifiuta di rispondere alle domande