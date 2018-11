GF Vip 3 | Stefano Sala parla di Dasha a Francesco Monte

GF Vip : la mamma di Stefano manda un aereo per lui e Benedetta! Intanto la fidanzata scrive un post. Guarda il VIDEO : Un nuovo aereo è volato sulla Casa più spiata d’Italia: i destinatari del messaggio, che recitava “S e B Anime pure con voi Simo&ClubGiuggiole”, sono Benedetta Mazza e Stefano Sala. Il particolare curioso che non... L'articolo GF VIP: la mamma di Stefano manda un aereo per lui e Benedetta! Intanto la fidanzata scrive un post. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Gf Vip - notte bollente tra Stefano Sala e Benedetta Mazza : i due hanno consumato nella casa? : FUNWEEK.IT - C'è chi ha visto tanto di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez negli atteggiamenti di Stefano Sala e Benedetta Mazza e si dice convinto che i due concorrenti del GF VIP 3 siano pronti a ...

Grande Fratello Vip 2018 - diretta decima puntata : Cecchi Paone eliminato.Stefano Sala : «A Dasha le dovrò delle spiegazioni - ma non la sto ... : La decima puntata del Grande Fratello Vip 2018 che stiamo seguendo, come sempre, in diretta minuto per minuto su Leggo.it è partito subito con la polemica dei giorni scorsi che ha visto le Donatella - ...

Grande Fratello Vip 2018 - Stefano Sala : "Non sto tradendo Dasha" ma lei non vuole sentirlo (video) : Dopo oltre un mese dall'inizio del Grande Fratello VIP la situazione non è ancora ben chiara o forse sì? Certamente Stefano Sala e Benedetta Mazza sembrano tutto fuorché desiderosi di una semplice amicizia. Un'attrazione manifestata da entrambe le parti e confessata alle telecamere dalle loro vivevoci "Il desiderio di un bacio c'è". Abbracci e baci non lasciano ormai tanti dubbi e nella decima puntata del reality in prime time, Ilary Blasi e ...

Stefano Sala e Benedetta Mazza replicano a Dasha in diretta al GF Vip : Benedetta Mazza parla di Dasha e ammette: “Provo qualcosa per Stefano Sala” Benedetta Mazza e Stefano Sala sono stati separati questa sera al Grande Fratello Vip per parlare dei loro sentimenti reciproci. Entrambi in collegamento con lo studio, prima di tutti hanno ricordato che il modello aveva deciso di salvare Benedetta dalla nomination: secondo Signorini quello era un vero gesto d’amore. Sala questa sera ha replicato, ...

