Germania | Pil in calo nel III trimestre | preliminare | | deluse anche attese

Le solite mezze verità di Repubblica : l'evasione in Italia pari al 12 - 4% del PIL - fonte Istat - - VERO. E la Germania ? Non lontana - ca. il ... : Dunque, sapete quanto è l'economia sommersa oltre Gottardo? Il 10.8 %, circa, valore molto prossimo a quello Italia no, diciamo certamente non lontano , ad un anno fa, la stima può essere variata ...

La Germania taglia le stime sul Pil per il 2018 e il 2019 : Un documento riservato del governo tedesco ottenuto da Reuters mostra come Berlino si aspetti un rallentamento dell'economia per l'anno in corso e per il 2019 : le cause, si legge, sono legate innanzitutto alle possibili contese commerciali. Il governo, che ufficializzerà le stime giovedì, ha ridotto le sue ...

Ryanair ha cancellato 150 voli da e per la Germania previsti per domani - per uno sciopero dei piloti : La compagnia aerea low cost Ryanair ha cancellato 150 dei 400 voli previsti per domani verso e dalla Germania per via di uno sciopero dei piloti e del personale di volo tedesco. Lo sciopero durerà tutto il giorno. È l’ultimo The post Ryanair ha cancellato 150 voli da e per la Germania previsti per domani, per uno sciopero dei piloti appeared first on Il Post.