Germania | Loew | puntiamo a Europeo 2020

Nations League - la Germania è ad un passo dalla retrocessione : 2-1 per la Francia - adesso Loew rischia : Joachim Loew rischia la panchina e la sua Germania rischia di retrocedere in “Serie B” della Nations League dopo la sconfitta odierna Joachim Loew rischia seriamente l’esonero dal ruolo di allenatore della Nazionale tedesca. La sua Germania è ad un passo dalla retrocessione in Serie B nella Nations League, dopo la sconfitta odierna in casa della Francia. I tedeschi non hanno giocato male quest’oggi e forse non ...

Germania - nervosismo dopo ko in Olanda. E ora Loew rischia? : Germania– Prima il peggior passivo subito nella storia delle gare contro l’Olanda, poi l’emblematica contestazione dei tifosi tedeschi accorsi alla Crujiff Arena, protagonisti del lancio di bicchieri di birra in campo, poi il nervosismo in sala stampa di Loew e alcuni suoi giocatori. Non è stata proprio una serata da ricordare per la nazionale della […] L'articolo Germania, nervosismo dopo ko in Olanda. E ora Loew rischia? proviene ...

Germania : la stampa attacca il ct Loew : La stampa tedesca usa oggi toni pesanti per il 3-0 subito ieri dalla Germania ad Amsterdam e i titoli sono come macigni sulle spalle del ct, Joachim Loew, e dei suoi giocatori, che rischiano al retrocessione nella serie B della Nations League. “Una serata terrificante!”, titola la Sueddeutsche Zeitung, secondo cui “i problemi della squadra non sono solo l’attacco sterile, ma anche la difesa e la creazione del ...