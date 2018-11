Georgia | ballottaggio per elezione presidente si terrà il 28 novembre

Presidenziali - Georgia al ballottaggio : 8.12 Con il 97% di schede scrutinate, nessuno dei candidati ha vinto il primo turno delle Presidenziali in Georgia. Secondo la Commissione elettorale centrale, la candidata indipendente, Salome Zourabichvili, ha ottenuto il 38,62% dei voti, contro il 37,74% di Grigol Vashadze, candidato del partito di opposizione United National Movement. Restano da scrutinare le schede in 133dei 3.705 seggi elettorali, ma ciò non dovrebbe modificare ...