George Clooney dice addio alle due ruote Amal lo fa scendere dalla moto | «Il terrore

George Clooney dice addio alla sua amata Harley-Davidson per colpa di Amal : Il celebre attore americano ha messo in vendita all’asta la sua moto per accontentare sua moglie Amal dopo l’incidente avvenuto in Sardegna Per amore a volte si è costretti a rinunciare alle proprie passioni, proprio come successo di recente a George Clooney, celebre attore americano conosciuto anche per la sua passione per le due ruote. In seguito all’incidente in moto avvenuto quest’estate in Sardegna che aveva costretto Clooney a ...

George Clooney - la moglie Amal : 'Scegli - o me o la tua amata Harley' : Michael Bublé: 'Non mi ritiro', e annuncia il prossimo album Love - LEGGI John Travolta indaga nel torbido mondo del Football - SCOPRI E' evidente che, indipendentemente da chi si aggiudicherà l'asta,...

George Clooney dona in beneficenza la sua moto (per la felicità di Amal) : George Clooney e Amal Alamuddin al Life Achievement Award GalaGeorge Clooney e Amal Alamuddin al Life Achievement Award GalaGeorge Clooney e Amal Alamuddin al Life Achievement Award GalaGeorge Clooney e Amal Alamuddin al Life Achievement Award GalaGeorge Clooney e Amal Alamuddin al Life Achievement Award GalaGeorge Clooney e Amal Alamuddin al Life Achievement Award GalaGeorge Clooney e Amal Alamuddin al Life Achievement Award GalaGeorge Clooney ...

Julia Roberts racconta l'amicizia con Clooney. "George è il miglior compagno di bevute" : Julia Roberts e George Clooney vicini sul set da oltre 17 anni, ma anche nella vita. I due attori, amici per la pelle, si sono conosciuti sul set del primo film della saga di Ocean's. "Ci siamo seduti sul pavimento della cucina della camera dell'hotel e siamo rimasti a chiacchierare per almeno un paio d'ore. Quando ci siamo alzati mi sembrava di essere amici da una vita", ha raccontato Clooney qualche tempo fa.Ora, a dare testimonianza della ...

Julia Roberts : «George Clooney - il miglior compagno di bevute» : George Clooney e Julia RobertsGeorge Clooney e Julia RobertsGeorge Clooney e Julia RobertsGeorge Clooney e Julia RobertsGeorge Clooney e Julia RobertsGeorge Clooney e Julia RobertsGeorge Clooney e Julia RobertsGeorge Clooney e Julia RobertsGeorge Clooney e Julia RobertsJulia Roberts e George Clooney hanno un legame che dura da tempo. Da oltre 17 anni. Si sono conosciuti sul set del primo Ocean’s. «Ci siamo seduti sul pavimento della cucina ...

Halloween 2018 da star : finora vince George Clooney : LILY-ROSE DEPPKylie JennerJaden SmithKendall JennerSophie TurnerJessica AlbaRande Gerber, Cindy Crawford e George ClooneyRande Gerber e George ClooneyRande Gerber, Cindy Crawford e George ClooneyLottie MossCindy CrawfordHarry StylesZoe KravitzParis HiltonLeonardo DiCaprioChris Evans Avril LavigneIreland BaldwinCindy Crawford, Rande Gerber, Kaia Gerber, Presley GerberScout e Rumer Willis Kaia GerberGeorge Clooney alla vigilia di Halloween si è ...

George Clooney pilota un aereo a una festa di Halloween a Las Vegas : Cristiano Ronaldo regna su Instagram: è lui il più seguito al mondo - SCRIVI Foto: Instagram Il Gran Ballo Viennese di Roma, tra principesse e beneficenza - SCOPRI La festa a Las Vegas è stata ...

George Clooney è il più ricco di Hollywood secondo Forbes : Puntuali come ogni anno arrivano le classiche dell'autorevolissimo Forbes, che evidenza non solo quali sono gli attori o attrici più influenti nel mondo di Hollywood, ma anche quali sono le persone ...

Forbes - il re è ancora George (Clooney). Ma anche Sofia (Vergara) conquista uno scettro : George ClooneyGeorge ClooneyGeorge ClooneyGeorge ClooneyIl compleanno di George ClooneyGeorge ClooneyGeorge ClooneyGeorge ClooneyGeorge ClooneyGeorge ClooneyGeorge ClooneyGeorge ClooneyGeorge ClooneyGeorge ClooneyGeorge ClooneyGeorge Clooney e Amal Alamuddin George ClooneyNon è stato solo merito del cinema se George Clooney ha guadagnato ben 239 milioni di dollari e arriva in testa alla classifica del 2018 di Forbes, per gli attori meglio pagati ...

Perdita di memoria e forti mal di testa - ecco la malattia che aveva colpito George Clooney : “Credevo fosse una sinusite - ho perso dieci anni di vita” : Sono passati tredici anni e per George Clooney la malattia ora è solo un ricordo, ma viverla è stato tutt’altro. L’attore americano accusava gravissimi episodi di Perdita di memoria e preoccupanti quanto insopportabili dolori alla testa. I sintomi sono proseguiti per oltre un anno. Tutto era iniziato a seguito di un infortunio sul lavoro durante le riprese del film Siryana, in cui Clooney interpretava la parte dell’ex capo ...

George Clooney - nuovo spot Nespresso insieme a Natalie Dormer : George Clooney torna a recitare, questa volta in un nuovo spot pubblicitario della Nespresso. Diffuso su Youtube nel corso delle ultime ore, il volto del celebre brand, recita al fianco dell'attrice ...

MONEY MONSTER - L'ALTRA FACCIA DEL DENARO/ Su Rai 3 il film con George Clooney (oggi - 18 ottobre 2018) : MONEY MONSTER - L'ALTRA FACCIA del DENARO, il film in onda su Rai 3 oggi, giovedì 18 ottobre 2018. Nel cast: George Clooney, Julia Roberts e Jack O'Connell, alla regia Jodie Foster. (Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 09:20:00 GMT)

Martina Panagia - la splendida anti-diva che ha lavorato con George Clooney : Martina Panagia è il volto della moda e del lifestyle di Canale 5. Regina dei red carpet, ha girato spot importanti con attori del calibro di George Clooney. Classe 1985, su Instagram è una vera influencer. Noi le abbiamo chiesto di darci qualche consiglio di stile e (soprattutto) di svelarci il suo segreto di bellezza per avere un fisico scolpito come il suo. Dal 2012 conduci X-Style, il programma di moda e costume su Canale 5 e alla Mostra di ...

"Buongiorno - sono il marito di Amal". George Clooney si presenta così al "Variety Power of Women 2018" : "Buongiorno sono George, sono il marito di Amal Clooney". Si è presentato così, a Los Angeles, sul palco del premio 'Variety Power of Women 2018' il celebre attore George Clooney. Nessun prologo di discorso sarebbe stato più opportuno: non solo perché l'attore sa bene che ormai la popolarità della moglie, nota avvocato per i diritti umani, può competere con la sua, ma anche perché la platea era di ...