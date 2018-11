Gentile Salvini

Matteo Salvini si emoziona per il tema di un bambino di 9 anni di Padova : Sei il mio idolo. Saggio - simpatico - Gentile : Matteo Salvini si è detto emozionato per il tema di un bambino Padovano di 9 anni. Tancredi, questo il nome del bambino, ha toccato il cuore del vicepremier con un tema in cui lo descrive come "il suo idolo" e raccontando la grande emozione provata per averlo incontrato.--"Un giorno ho incontrato la persona che ho sempre voluto incontrare. Il mio idolo. Davanti a me c'era Salvini. Era un uomo Saggio, simpatico e gentile", dice il bimbo nel tema. ...