Genova | tre mesi dalla tragedia La città piange tra decreto in ritardo e tempi di

Crollo Ponte Morandi - tre mesi dopo : le commemorazioni a Genova - : A 90 giorni esatti dal disastro, la cerimonia in ricordo della tragedia, al limite della zona rossa in via Fillak. Deposte 43 rose bianche. Gli sfollati chiedono che il decreto per Genova sia ...

Maltempo - nessuna tregua in Liguria : si cerca un uomo in un torrente - frane a Genova : Il Maltempo non concede alcuna tregua alla Liguria, colpita di nuovo da forti piogge che hanno provocato allagamenti sulla costa e smottamenti e frane sulle colline, dove una frazione di Genova, in Val Varenna, è rimasta isolata per il crollo di un pezzo di strada. I vigili del fuoco stanno cercando una persona che era accampata con una tenda vicino al torrente Varenna ed essere stata travolta dalle acque in piena durante la notte. Il nubifragio ...

Maltempo a Genova - allagamenti e frane : oltre 250 persone isolate : In Val Varenna, sulle alture del capoluogo ligure, una strada è letteralmente crollata su se stessa interrompendo di fatto il collegamento con alcune frazioni del territorio. oltre 250 persone sono ora bloccate. Tecnici e vigili del fuoco in queste ore stanno lavorando incessantemente per mettere in sicurezza almeno un passaggio pedonale e consentire un minimo di collegamento con la zona.Continua a leggere

Frana sui binari - treno deraglia a Genova : Genova, 9 nov. (AdnKronos) - Disagi sul nodo ferroviario di Genova per due diversi treni, un regionale e un mezzo d'opera, usciti dai binari rispettivamente a Santa Margherita Ligure e a Genova Piazza Principe. In nessuno dei due episodi, a quanto si apprende, si sono registrati feriti. Sulla linea

Riciclaggio : indagato a Genova l'arcivescovo Balestrero - nunzio in Colombia : L'arcivescovo Ettore Balestrero, attuale nunzio apostolico in Colombia, risulta indagato dalla procura di Genova, insieme al fratello Guido con l'ipotesi di Riciclaggio internazionale. Lo riporta "La Stampa": secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 4 settembre 2015 l'arcivescovo sottoscrive una donazione di quasi 4 milioni di euro al fratello, importatore di carni. Secondo i pm Pinto e Calleri ...

Genova - Tre scuole pugliesi vincono il Premio Nazionale Federchimica Giovani 2018 – sezione chimica di base e plastica : 31/10/2018 Si è svolta a Genova, nell'ambito del Festival della Scienza, la Cerimonia conclusiva della XXI edizione del "Premio Nazionale Federchimica Giovani" per le sezioni chimica di base e plastica, promosso dalle Associazioni di Federchimica Assobase e ...

Dl Genova - Pd dà del cialtrone a Toninelli assente in Aula. Fico : “Stigmatizzo quella parola - usatene altre” : “Vi state comportando su questa vicenda come dei veri e propri cialtroni“. E’ il j’accuse della deputata del Pd, Stefania Pezzopane, durante il suo intervento alla Camera, oggi impegnata nell’esame del dl Genova. La parlamentare dem spiega le sue critiche al governo gialloverde e in particolare al ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, assente in Aula (“continua a fare figuracce una dietro ...

Maltempo - morti anche a Trento e RiminiNove le vittime | Genova - chiuso lo scalo : A Dimaro (Trento) i soccorritori hanno recuperato il corpo di una donna morta dove è esondato il torrente Meladrio. A Rimini un colpo di vento scaraventa sulla scogliera un 63enne che faceva kitesurf. CLICCA E MANDA LA TUA FOTO OPPURE TWITTALA CON #TGCOM24FOTO

Maltempo - 9 morti per pioggia e vento : nella notte due vittime in Trentino-Alto Adige. Chiuso l’aeroporto di Genova : Il Maltempo che sta investendo l’Italia da Nord a Sud ha fatto 9 morti. Una donna inghiottita dalla piena del torrente Melandrio e un vigile del fuoco travolto da un albero caduto a San Martino in Badia sono le ultime vittime del vento e della pioggia battente. I soccorritori hanno recuperato il corpo della donna a Dimaro, in provincia di Trento, poche ore dopo il decesso, avvenuto attorno all’1, di un vigile del fuoco volontario in ...

Crolla un albero : tre morti al Centro-sud | Danni a Venezia - Roma - Genova - Palermo e Milano : Due giovani mirti nel frusinate colpiti da un albero mentre transitavano in auto. Un altro morto a Napoli, con una dinamica analoga. Bufere e mareggiate su tutta la penisola

Oggi le scuole sono chiuse per il brutto tempo a Roma - Genova - Venezia e altre città : Oggi, lunedì 29 ottobre, le scuole resteranno chiuse per il brutto tempo in molte regioni e città d’Italia: nella maggior parte della Liguria, compresa Genova; nella provincia di Pordenone e nelle zone montane del Friuli Venezia Giulia; nelle province di Belluno, Padova, The post Oggi le scuole sono chiuse per il brutto tempo a Roma, Genova, Venezia e altre città appeared first on Il Post.