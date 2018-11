Genova | due chili di droga dentro al motore | arrestato uno spacciatore a Marassi

Dl Genova - governo battuto in commissione con due ribelli M5s : "No a condono Ischia" | Di Maio : "Decreto passerà - De Falco-Nugnes sotto procedura probiviri" : La modifica all'articolo 25 è stato approvato con al voto favorevole del senatore M5s Gregorio De Falco e l'astensione della pentastellata Nugnes.

Sentenza storica a Genova "Sì a bimba con due mamme" : Sentenza storica del Tribunale di Genova: i giudici hanno ordinato al Comune di iscrivere come genitore nel certificato di nascita di una bimba, oltre a sua mamma, anche la sua compagna Segui su affaritaliani.it

Tribunale Genova : sì bimba con due madri : 12.30 Il Tribunale di Genova, con decisione pubblicata il 12 novembre, ha ordinato al Comune di iscrivere come genitore nel certificato di nascita di una bimba, oltre a colei che già risulta come "mamma", anche la sua compagna. Lo ha reso noto con un comunicato l'avvocato Elena Fiorini. " La bimba, che tra poco compirà un anno, è nata dalla fecondazione da parte di donatore anonimo dell'ovulo di quest'ultima, ma la gravidanza e' stata portata ...

Maltempo - 9 morti per pioggia e vento : nella notte due vittime in Trentino-Alto Adige. Chiuso l’aeroporto di Genova : Il Maltempo che sta investendo l’Italia da Nord a Sud ha fatto 9 morti. Una donna inghiottita dalla piena del torrente Melandrio e un vigile del fuoco travolto da un albero caduto a San Martino in Badia sono le ultime vittime del vento e della pioggia battente. I soccorritori hanno recuperato il corpo della donna a Dimaro, in provincia di Trento, poche ore dopo il decesso, avvenuto attorno all’1, di un vigile del fuoco volontario in ...

Crolla un albero : due morti a Frosinone | Danni a Venezia - Roma - Genova - Palermo e Milano : La Protezione civile ha emesso allerta rossa per Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Trentino Alto Adige e Abruzzo

Genova - consegnate le ultime case agli sfollati. Spuntano due nuovi reperti cruciali per le indagini : Alloggi pubblici messi a disposizione dal Comune e dalla Regione. Nove gli appartamenti consegnati oggi ad altrettante famiglie sfollate. Sul fronte giudiziario i due nuovi reperti saranno spediti per ...

Genova - sfollati del Morandi nelle case/ Ultime notizie - in due ore bisogna portare via “una vita” : Genova, sfollati del Morandi nelle case. Ultime notizie, in due ore bisogna portare via “una vita”. 24 famiglie sono potute tornare nelle loro abitazioni per riprendere le loro cose(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 16:34:00 GMT)

Genova - gli sfollati della zona rossa due ore nelle case : Genova, 18 ott., askanews, - A Genova la zona rossa è tornata a vivere, anche se solo per poche ore. Dopo quel maledetto 14 agosto, le prime delle 281 famiglie sfollate di via Porro e di via Fillak a ...

Sfollati Genova - due ore per recuperare i beni nelle case : Genova, 18 ott., askanews, - A Genova, a poco più di 2 mesi dal tragico crollo di Ponte Morandi, gli Sfollati della zona rossa da questa mattina stanno tornando per la prima volta nelle proprie ...

Due ore e 50 scatoloni per raccogliere tutto : gli sfollati di Genova rientrano nelle case : Dopo il via libera arrivato da parte delle istituzioni locali, grazie ai dati positivi provenienti dai sensori di stabilità...