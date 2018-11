Geely Jia Ji - La MPV ibrida è pronta al debutto

quattroruote

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Laha rilasciato le prime informazioni della sua prima monovolume destinata al mercato globale, la Jia Ji. La grande MPV cinese ha un abitacolo con sedili disposti su tre file e sfrutta gli stessi powertrain elettrificati della Volvo e della Lynk & Co che, secondo i dati dichiarati, permetteranno alla versione più efficiente di consumare solo 1,6 l/100km. La Jia Ji sarà esposta in anteprima mondiale durante il prossimo Salone di Guangzhou (17-26 novembre), per poi debuttare sul mercato cinese nei primi mesi del 2019.Mild hybrid e plug-in. La nuova MPV proporrà due diversi motori ibridi: lapunta infatti a elettrificare tutta la propria offerta entro il 2020. In gamma, oltre a un 1.8 turbo da 184 CV e 300 Nm, saranno disponibili due differenti motorizzazioni con supporto elettrico, entrambe basate sul turbobenzina 1.5 TD condiviso con modelli come la Volvo XC40. La prima, ...