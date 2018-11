Garage Italia - Restaurata la Fiat Panda di Gianni Agnelli

quattroruote

(Di mercoledì 14 novembre 2018), l'atelier di personalizzazione fondato da Lapo Elkann, ha restaurato, aggiornandola, una delleappartenute a. La citycar dell'avvocato, in versione 4x4 Trekking, è stata sottoposta a una sorta di restomod che, preservando l'impostazione cromatica originale della vettura, ne ha rivisitato gli interni.Icona di stile. Tra gli uomini più eleganti e mondani dello scorso secolo, lAvvocatonon era mai banale. E le automobili, una sua grande passione, sono ancora oggi testimonianza del suo stile. Guidava di tutto, purché originale, scrivevamo su Quattroruote di marzo 2003 in un ampio articolo a lui dedicato. Auto speciali, magari realizzate in esemplari unici su sua indicazione: Ferrari, ma anchee Lancia, come la Delta HF Integrale EVO Spider che utilizzò per una sola estate.La. Del resto, diverse furono le vetture al servizio ...