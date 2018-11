Furto gioielli Venezia | serbo arrestato evade dalla finestra del bagno prima

Sono stati arrestati cinque uomini ritenuti responsabili del Furto di gioielli di gennaio - a Venezia : cinque uomini – quattro croati e un serbo – Sono stati arrestati a Zagabria, in Croazia, per il furto di gioielli avvenuto a gennaio a Palazzo Ducale, a Venezia. Secondo la polizia i cinque uomini Sono quelli che rubarono i

Venezia - Furto di gioielli a Palazzo Ducale. arrestata banda di ladri : Avevano rubato i gioielli della mostra "Tesori dei Moghul e dei Maharaja", lo scorso 3 gennaio, al Palazzo Ducale di Venezia. I ladri erano riusciti a non far scatare subito l'allarme, guadagnando così un minuto di tempo, prezioso per nascondersi tra i visitatori e lasciare indisturbati il museo. Con il colpo, i due uomini si erano portati via un paio di precchini di platino con diamante e una spilla di rubini, dal valore di circa due milioni ...

Furto gioielli a Venezia - 5 arresti : ANSAmed, - ZAGABRIA, 8 NOV - La polizia croata ha arrestato oggi cinque persone sospettate del clamoroso Furto di gioielli della collezione Al Thani compiuto il 3 gennaio scorso a Palazzo Ducale, a ...

Parigi - Furto all’Hotel Ritz : rubati 800mila euro in gioielli a una principessa saudita : Una principessa saudita ha denunciato la scomparsa di gioielli per un valore totale di 800.000 euro. Li aveva lasciati nella sua suite, senza metterli in cassaforte, all’Hotel Ritz di Parigi, nel cuore della capitale francese. Non è la prima volta che il celebre albergo Parigino viene preso di mira dai ladri.Continua a leggere

Parigi - Furto gioielli da Hotel Ritz : 6.19 gioielli per un valore di 800.000 euro sono stati rubati venerdì scorso all' Hotel Ritz di Parigi, nel cuore della capitale francese, a Place Vendome. Secondo i media locali i gioielli appartenevano a una principessa saudita che aveva lasciato tutto nella sua suite, senza metterli in custodia nella cassaforte del noto albergo Parigino, riaperto da poco dopo un lungo restauro Nella stanza nessuna traccia di effrazione. La principessa ha ...

Parigi - principessa saudita denuncia Furto di gioielli all'hotel Ritz - : I preziosi, per un valore complessivo di 800mila euro, sottratti dalla suite nella centralissima Place Vendôme. È il secondo colpo del 2018 all'albergo della prestigiosa catena

Parigi - Furto di gioielli al Ritz Hotel : 19.54 Una principessa saudita ha denunciato un furto di gioielli per il valore stimato in 800mila euro dalla sua suite al Ritz Hotel di Parigi. Per la poliza il furto sarebbe avvenuto venerdì pomeriggio. I gioielli non erano custoditi in cassaforte e la stanza non presentava segni di effrazione. Dal Ritz nessun commento.Se il furto venisse confermato, sarebbe il secondo furto nel 2018 nel lussuoso Hotel Parigino. A gennaio dai negozi della ...

Furto gioielli a Venezia : a colpire una banda di croati e serbi : Sottratti i gioielli indiani della mostra "Tesori dei Moghul e dei Maharaja", di proprietà dello sceicco Hamad bin Abdullah Al Thani. Sicura la collaborazione di una talpa

Furto gioielli a Venezia : scoperti autori : ANSA, - Venezia, 5 SET - Una banda di varie persone di nazionalità croata e serba sarebbe responsabile del clamoroso Furto di gioielli della collezione Al Thani compiuto il 3 gennaio scorso a Palazzo ...