Ftse Mib | atteso un recupero I buy da valutare sulla debolezza

Analisi Tecnica : Future Ftse Mib del 13/11/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Discreta la performance del derivato italiano , che si attesta a 19.105, in lieve aumento dello 0,49%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna ...

Analisi Tecnica : indice Ftse Mib del 13/11/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Amplia il margine di guadagno il principale indice della Borsa di Milano , rispetto ai valori della vigilia, e si attesta a 19.144. Operativamente le attese propendono per la ...

Andamento Future Ftse Mib del 13/11/2018 - ore 15.40 : Sostanziale tenuta per il FIB che mostra piccoli spunti positivi,rispetto a un Andamento pessimo del derivato di Francoforte che si muove in pesante ribasso. Il Future sul FTSE MIB ha aperto a 19.050, ...

Avvio di settimana positivo per Piazza Affari - Ftse Mib +0 - 40% : Roma, 12 nov., askanews, - Avvio di settimana positivo per Piazza Affari , con l' Ftse Mib che, dopo le prime battute, guadagna lo 0,4%, a 19.336 punti.

Piazza Affari in flessione - dominano le trimestrali. Ftse Mib -0 - 88% : Ieri il Federal Open Market Committee, FOMC, la commissione della Federal Reserve che prende le decisioni di politica monetaria, ha lasciato invariati i tassi d'interesse USA in un range del 2,00% -2,...

Analisi Tecnica : indice Ftse Mib del 9/11/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Peggiora la performance del principale indice della Borsa di Milano , con un ribasso dello 0,93%, portandosi a 19.248. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ...

Analisi Tecnica : Future Ftse Mib del 9/11/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Peggiora la performance del derivato italiano , con un ribasso dello 0,82%, portandosi a 19.205. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area ...

Andamento Future Ftse Mib del 9/11/2018 - ore 15.40 : Seduta in ribasso per il FIB , preannunciato dall'Andamento debole del derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB ha avviato la giornata a quota 19.250, in diminuzione dello 0,82%. Flessione ...