Frena la produzione nelle fabbriche giapponesi

Cina - prezzi produzione Frena no al 3 - 3% : Il dato di ottobre è particolarmente significatico, poiché indica rischi di un possibile rallentamento dell'economia cinese.

Cina - prezzi produzione Frena no al 3 - 3% : 6.15 Prosegue la frenata dei prezzi alla produzione in Cina . Nel mese di ottobre, infatti, l'indice ha fatto registrare una crescita pari al 3,3% rispetto a ottobre 2017. Nel mese di giugno, l'indice era al +4,7%. Si tratta del quarto rallentamento congiunturale consecutivo. Il dato di ottobre è particolarmente significatico, poiché indica rischi di un possibile rallentamento dell'economia cinese.

Petrolio - sul tavolo dell'Opec tornano i tagli di produzione - ma Mosca potrebbe Frena re - : ... la settimana scorsa secondo l'Eia ha raggiunto addirittura 11,7 mbg, compresi i condensati, un livello che non ha eguali al mondo. Anche altri Paesi hanno accelerato le estrazioni, alcuni a sorpresa,...

La produzione industriale Frena a luglio - è il primo calo dal 2016 : Roma 'Brusca discesa' a luglio 2018 per la produzione industriale . L'Istat registra un calo dell'1,8% rispetto a giugno e una flessione dell'1,3% anche rispetto a luglio 2017, nei dati corretti per ...

Istat - disoccupazione al minimo dal 2012. Brusca Frena ta della produzione industriale : Occupazione torna ai livelli pre-crisi. Ma crescono soprattutto i contratti a termine, calo degli indeterminati. A luglio produzione in calo dell'1,8% rispetto a giugno: prima contrazione dal 2016

Brusca Frenata della produzione industriale - in calo dell'1 - 3% a luglio Ma a giugno record di occupati : La produzione industriale a luglio cala dell'1,8% rispetto a giugno e perde l'1,3% rispetto a un anno prima, comunica l'Istat, precisando che, in termini annui, la variazione dell'indice corretto per ...