Francia | mamma ' orco' tiene la figlia per 2 anni nel vano bagagli dell' auto

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Si sta svolgendo in questi giorni a Tulle, in, il processo sulla 'bambina fantasma', che vede imputata in veste di carnefice una madre di 50, Rosa Maria Cruz. Originaria del Sud America ma da tempo residente in, avrebbe occultato per ben duesuanelaio, in quanto frutto di una relazione extraconiugale. Solo per pura casualità la bambina sarebbe stata liberata da un meccanico, chiamato ad intervenire per riparare l'a donna. La vicenda ha avuto inizio nel 2011 La vicenda risale al 2011 quando la donna, dopo il parto, avrebbe nascosto l'esistenzaa neonata ai suoi familiari perché, come detto, era il 'frutto proibito' di una relazione clandestina, intrattenuta all'insaputa del marito e degli altri suoi 3 figli. Dopo aver partorito da sola e per i duesuccessivi, sembra che la donna abbia tenuto la piccola nascosta nel ...