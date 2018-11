Maggy Biskupski | la poliziotta che lottava per impedire i suicidi si è tolta la vita a

fanpage

(Di mercoledì 14 novembre 2018) L’agenteè stata trovata morta nella sua casa in Francia: diventata simbolo dei “poliziotti in lotta”, associazione nata dopo l'ennesimo agguato a una pattuglia di agenti nella banlieue di Parigi, si batteva per ere itra i suoi colleghi. E alla fine è stata lei a uccidersi con l’arma di servizio., unafrancese diventata il simbolo della lotta contro l’odio per la divisa e che si batteva per ere itra i colleghi, si èlaa trentasei anni. Lasi è suicidata con l’arma di servizio alla vigilia dell’anniversario degli attentati che il 13 novembre sconvolsero Parigi: l’hanno trovata senzanella sua casa.era diventata il simbolo dei “poliziotti in lotta”, associazione nata nel 2016 dopo l'ennesimo agguato a una pattuglia di agenti con le bottiglie molotov, nella banlieue di Parigi. ...