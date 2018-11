Francesco Monte e Giulia Salemi Grande Fratello Vip | scoppia la passione | Veri

Grande Fratello Vip : Francesco Monte e Giulia Salemi adesso si baciano alla luce del sole. Guarda il VIDEO : Il tira e molla sentimentale tra Francesco Monte e Giulia Salemi continua ad essere tra i pochi elementi ‘forti’ su cui questa edizione del Grande Fratello Vip può contare per tentare di avvincere i... L'articolo Grande Fratello Vip: Francesco Monte e Giulia Salemi adesso si baciano alla luce del sole. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

GF Vip 3 - Stefano Sala parla di Dasha a Francesco Monte : Mai come quest'anno il Grande Fratello Vip si sta rivelando una fucina di triangoli amorosi in cui uno dei tre angoli si trova all'esterno della casa: se Jane Alexander ha ormai capitolato tra le braccia dell'ex velino Elia Fongaro, Stefano Sala si è preso una cotta per Benedetta Mazza anche se ufficialmente è legato ancora alla modella ucraina Dasha.Nella scorsa puntata era stato offerto a Dasha un momento di confronto con il fidanzato, ...