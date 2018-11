Focus ascolti | Prima dell' alba cresce e convince il pubblico alto

blogo

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Lunedì sera è andata in onda la quarta puntata di questa serie di, il programma di attualità sul campo diretto e condotto da Salvo Sottile. Siamo a metà strada di questo nuovo percorsoa trasmissione prodotta dalla Stand by me e anche a seguito'ascolto di lunedì sera che ha fatto segnare il record di questa trasmissione con 1.028.000 telespettatori ed il 6,92% di share, giunge a proposito un analisi dei target che stanno seguendo questa nuova serie di.Partiamo dunque dal dato del 6,92% di share che è anche il dato piùdei programmi di seconda serataa terza retea televisione pubblica. Un dato ancora più importante data la cannibalizzazionea plateaa seconda serata del lunedì con il Grande fratello vip 3. Ma è forse la decisa connotazione del tipo diche segue la trasmissione condotta da Salvo Sottile che ...