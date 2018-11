Fiorentina | infortunio per Pezzella | rischia due mesi di stop

Infortunio Pezzella - tegola per la Fiorentina : problema durante l’allenamento con l’Argentina : Infortunio Pezzella – La Fiorentina ha comunicato che nel corso dell’allenamento di ieri con la propria nazionale il difensore German Pezzella ha riportato un Infortunio muscolare a carico della coscia sinistra. Già in giornata sono stati svolti esami strumentali in Argentina e hanno confermato una lesione tra primo e secondo grado a carico del bicipite femorale. Il calciatore farà rientro a Firenze nelle prossime ore per iniziare il ...

Infortunio Pezzella : lungo stop per il centrale della Fiorentina : German Pezzella costretto a fermarsi per Infortunio, dal ritiro dell’Argentina arrivano brutte notizie per la Fiorentina La Fiorentina registra una pessima notizia in arrivo dal ritiro dell’Argentina. Il difensore viola German Pezzella è stato costretto a fermarsi per Infortunio. Il problema è di carattere muscolare: lesione tra primo e secondo grado al bicipite femorale della coscia sinistra, secondo quanto rivelato dalla ...

Infortunio Simeone - problema per l’attaccante della Fiorentina : Infortunio Simeone – Momento entusiasmante in casa Fiorentina, il club viola ha conquistato due vittorie in due partite e si candida a diventare grande protagonista per tutta la stagione. Stagione della definitiva consacrazione per l’attaccante Simeone, finito già nel mirino di alcune big, adesso deve fare i conti con un piccolo problema fisico. Il calciatore ha infatti ricevuto un colpo alla gamba nell’ultima gara contro ...