Golf – Finale Qs Eurotour : Guido Migliozzi tiene il passo - scende Bergamischi : In Spagna si conclude il torneo dove si assegnano 25 ‘carte’ per il circuito maggiore 2019 Guido Migliozzi è al 15° posto con 341 (70 65 72 66 68, -16) colpi a un giro dal termine della Finale della Qualifying School dell’European Tour, che si sta svolgendo sui due percorsi del Lumine GC (Hills Course par 72, Lakes Course par 71) a Tarragona in Spagna. Ha perso terreno Filippo Bergamaschi, da 13° a 47° con 346 (67 69 69 68 73, -11) Dopo il ...

Eurotour : duello Finale Molinari-Fleetwood : Roma, 13 nov., askanews, - Francesco Molinari ha l'occasione per chiudere la stagione con una nuova grande impresa in un'annata già straordinaria nobilitata da tre successi: dopo essere divenuto il ...

Golf – Eurotour - Finale F. Molinari-Fletwood per la leadership continentale a Dubai : A Dubai si conclude il circuito: Francesco Molinari può diventare il primo azzurro a imporsi nella Race To Dubai Francesco Molinari ha l’occasione per chiudere la stagione con una nuova grande impresa in un’annata già straordinaria nobilitata da tre successi: dopo essere divenuto il primo italiano a vincere un major (Open Championship) ha ora l’occasione di essere il primo azzurro a imporsi nella Race To Dubai, ossia l’ordine di merito che ...

Golf - Eurotour – Pavan e Paratore al Nedbank Golf Challenge : Molinari punta alla Finale di Dubai : Gli azzurri Pavan e Paratore prenderanno parte al Nedbank Golf Challenge, torneo in programma dall’8 all’11 novembre. Francesco Molinari invece giocherà la finale di Dubai per rimanere leader della money list L’European Tour si avvia alla conclusione con la disputa del Nedbank Golf Challenge (8-11 novembre), settimo degli otto eventi delle Rolex Series e penultimo in calendario. Si gioca sul percorso del Gary Player CC, a Sun ...