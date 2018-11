Fifa 19 | ecco quali sono i giocatori più veloci del gioco | da Insigne a Mbappé

Fifa 19 : TOTW 9 Predictions : ecco i giocatori che potrebbero far parte della Squadra della Settimana! : Ritorna anche questa settimana la rubrica dedicata alle Predictions sul TOTW di Fifa 19! Stavolta è il turno della Squadra della Settimana n°9 che verrà annunciata mercoledì 14 novembre Nella tabella che trovate di seguito proveremo a stilare una lista dei nomi dei giocatori che si sono contraddistinti durante le partite di questo fine settimana e che, quindi, […] L'articolo Fifa 19: TOTW 9 Predictions: ecco i giocatori che potrebbero far ...

Fifa 19 : TOTW 8 Predictions : ecco i giocatori che potrebbero far parte della Squadra della Settimana! : Ritorna anche questa settimana la rubrica dedicata alle Predictions sul TOTW di Fifa 19! Stavolta è il turno della Squadra della Settimana n°8 che verrà annunciata mercoledì 7 novembre Nella tabella che trovate di seguito proveremo a stilare una lista dei nomi dei giocatori che si sono contraddistinti durante le partite di questo fine settimana e che, quindi, […] L'articolo Fifa 19: TOTW 8 Predictions: ecco i giocatori che potrebbero far ...

Fifa 19 Swap Deals – Scambia giocatori di FUT : ecco come ottenere i premi di ottobre! 14° ed ultima card disponibile! : Introdotti per la prima volta in Fifa 18 ultimate Team, i FUT Swap Deals, Scambia giocatori di FUT, arrivano su Fifa 19! Quest’anno i FUT Swap Deals torneranno più volte nel corso della stagione per offrire maggiori opportunità di migliorare la tua squadra su FUT. come accaduto qualche mese fa dovrai però scegliere in che […] L'articolo Fifa 19 Swap Deals – Scambia giocatori di FUT: ecco come ottenere i premi di ottobre! 14° ...

Fifa 19 : TOTW 7 Predictions : ecco i giocatori che potrebbero far parte della Squadra della Settimana! : Ritorna anche questa settimana la rubrica dedicata alle Predictions sul TOTW di Fifa 19! Stavolta è il turno della Squadra della Settimana n°7 che verrà annunciata mercoledì 31 ottobre Nella tabella che trovate di seguito proveremo a stilare una lista dei nomi dei giocatori che si sono contraddistinti durante le partite di questo fine settimana e che, quindi, […] L'articolo Fifa 19: TOTW 7 Predictions: ecco i giocatori che potrebbero far ...

Fifa 19 : TOTW 5 Predictions : ecco i giocatori che potrebbero far parte della Squadra della Settimana! : Ritorna anche questa settimana la rubrica dedicata alle Predictions sul TOTW di Fifa 19! Stavolta è il turno della Squadra della Settimana n°7 che verrà annunciata mercoledì 31 ottobre Nella tabella che trovate di seguito proveremo a stilare una lista dei nomi dei giocatori che si sono contraddistinti durante le partite di questo fine settimana e che, quindi, […] L'articolo Fifa 19: TOTW 5 Predictions: ecco i giocatori che potrebbero far ...

Fifa 19 Swap Deals – Scambia giocatori di FUT : ecco come ottenere i premi di ottobre! 12° card disponibile tramite obiettivo settimanale! : Introdotti per la prima volta in Fifa 18 Ultimate Team, i FUT Swap Deals, Scambia giocatori di FUT, arrivano su Fifa 19! Quest’anno i FUT Swap Deals torneranno più volte nel corso della stagione per offrire maggiori opportunità di migliorare la tua squadra su FUT. come accaduto qualche mese fa dovrai però scegliere in che […] L'articolo Fifa 19 Swap Deals – Scambia giocatori di FUT: ecco come ottenere i premi di ottobre! 12° ...

Fifa 19 Swap Deals – Scambia giocatori di FUT : ecco come ottenere i premi di ottobre! 12° card disponibile tramite obiettivo settimanale! : Introdotti per la prima volta in Fifa 18 Ultimate Team, i FUT Swap Deals, Scambia giocatori di FUT, arrivano su Fifa 19! Quest’anno i FUT Swap Deals torneranno più volte nel corso della stagione per offrire maggiori opportunità di migliorare la tua squadra su FUT. come accaduto qualche mese fa dovrai però scegliere in che […] L'articolo Fifa 19 Swap Deals – Scambia giocatori di FUT: ecco come ottenere i premi di ottobre! 12° ...

Fifa 19 Ultimate Scream : ecco le card dedicate ad Halloween! Come sbloccare l’obiettivo misterioso! : Aggiornamento del 26 ottobre! ecco le nuove statistiche! In Fifa 19 è quasi arrivato il momento di celebrare Halloween! ecco tutto quello che devi sapere su Ultimate Scream! Due anni fa, in Fifa 17, per celebrare Halloween EA Sports ha introdotto per la prima volta delle speciali card, denominate Ultimate Scream, e ciò accadrà ancora […] L'articolo Fifa 19 Ultimate Scream: ecco le card dedicate ad Halloween! Come sbloccare ...

Fifa 19 - ecco che cosa ha fatto Chiellini a Suarez... - : Tra le tante novità di FIFA 19 , il titolo calcistico firmato EA Sports e uscito ufficialmente in Italia lo scorso 28 settembre, c'è la modalità No Rules . Per chi ancora non la conoscesse, si tratta ...

Fifa 19 : TOTW 6 Prediction : ecco i giocatori che potrebbero far parte della Squadra della Settimana! : Ritorna anche questa settimana la rubrica dedicata alle Predictions sul TOTW di Fifa 19! Stavolta è il turno della Squadra della Settimana n°5 che verrà annunciata mercoledì 17 ottobre. Nella tabella che trovate di seguito proveremo a stilare una lista dei nomi dei giocatori che si sono contraddistinti durante le partite di questo fine settimana e che, quindi, […] L'articolo Fifa 19: TOTW 6 Prediction: ecco i giocatori che potrebbero far ...

Fifa 19 Ultimate Scream : ecco le card dedicate ad Halloween! Come sbloccare l’obiettivo misterioso! : In Fifa 19 è quasi arrivato il momento di celebrare Halloween! ecco tutto quello che devi sapere su Ultimate Scream! Due anni fa, in Fifa 17, per celebrare Halloween EA Sports ha introdotto per la prima volta delle speciali card, denominate Ultimate Scream, e ciò accadrà ancora una volta questa stagione in Fifa 19 Abbiamo […] L'articolo Fifa 19 Ultimate Scream: ecco le card dedicate ad Halloween! Come sbloccare l’obiettivo ...

Fifa 19 Swap Deals – Scambia giocatori di FUT : ecco come ottenere i premi di ottobre! 9° card disponibile : Introdotti per la prima volta in Fifa 18 Ultimate Team, i FUT Swap Deals, Scambia giocatori di FUT, arrivano su Fifa 19! Quest’anno i FUT Swap Deals torneranno più volte nel corso della stagione per offrire maggiori opportunità di migliorare la tua squadra su FUT. come accaduto qualche mese fa dovrai però scegliere in che […] L'articolo Fifa 19 Swap Deals – Scambia giocatori di FUT: ecco come ottenere i premi di ottobre! 9° ...

Fifa 19 : Marco Reus è il POTM di settembre della Bundesliga! Ecco la SBC! : La Bundesliga ha annunciato pochi minuti fa il vincitore del POTM di settembre della Bundesliga, lo “Spieler der Monats” secondo quella che è la denominazione di questo riconoscimento, che è una delle novità di questa stagione. Ad aggiudicarselo è stato Marco Reus del Borussia Dortmund che ha superato la concorrenza di Ondrej Duda, Max Kruse, Timo Werner, Thorgan […] L'articolo Fifa 19: Marco Reus è il POTM di settembre della ...

Fifa 19 Ultimate Scream : ecco le card dedicate ad Halloween! : In Fifa 19 è quasi arrivato il momento di celebrare Halloween! ecco tutto quello che devi sapere su Ultimate Scream! Due anni fa, in Fifa 17, per celebrare Halloween EA Sports ha introdotto per la prima volta delle speciali card, denominate Ultimate Scream, e ciò accadrà ancora una volta questa stagione in Fifa 19 Abbiamo […] L'articolo Fifa 19 Ultimate Scream: ecco le card dedicate ad Halloween! proviene da I Migliori di Fifa.